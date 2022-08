Stade de Reims-Clermont : Des mauvaises nouvelles tombent au SDR

Publié par ALEXIS le 12 août 2022 à 18:01







Le Stade de Reims affronte Clermont, dimanche à 15h, lors de la 2e journée de L1. Trois joueurs du SDR sont absents, tandis que d’autres sont incertains.

Stade de Reims : Foket, Mbuku et Cajuste toujours indisponibles

Battu sèchement par l’OM au Vélodrome (4-1), la semaine dernière, le Stade de Reims reçoit Clermont Foot, dimanche. Mais l’équipe d’Oscar Garcia ne sera pas au complet face au SDR, au stade Auguste Delaune. L’objectif de l’équipe de Pascal Gastien a pourtant à cœur de se relancer rapidement vers le haut du classement après sa défaite à Marseille, lors de ce match de la 2e journée du championnat. Et l’occasion est toute belle pour le Stade de Reims, qui affronte un concurrent direct dans la lutte pour le maintien dans l’élite. Rappelons que les quatre derniers clubs seront relégués directement en Ligue 2 en fin de saison. Mais à quelques heures du rendez-vous entre Rémois et Clermontois, Oscar Garcia sera privé de trois joueurs.

Déjà absents contre l’Olympique de Marseille, Thomas Foket (arrière droit), Nathanaël Mbuku (ailier gauche) et Jens Cajuste (milieu défensif) sont toujours indisponibles pour affronter le CF63. Ils souffrent respectivement des ischios, du genou et du dos, selon les informations de L’Union. D'après l’entraîneur du Stade de Reims, « c’est compliqué » d’avancer une date pour le retour des deux premiers. Quant au dernier, il devrait faire son retour à l’entraînement la semaine prochaine comme l'a indiqué l’entraîneur des Rouge et Blanc.

Stade de Reims : Junya Ito, Matusiwa et Agbadou incertains

Et ce n’est pas tout ! Des joueurs de l’équipe marnaise sont également incertains. Touché aux adducteurs et absent contre l’OM, Junya Ito est concerné. « Il a passé les tests et demain (samedi), ce sera son premier jour d’entrainement. On décidera ensuite s’il peut venir ou non. » Azor Matusiwa (milieu défensif) et la recrue estivale Emmanuel Agbadou (défenseur central) ne sont également pas sûrs de participer au match contre Clermont Foot. « Ils ont tous les deux reçu un coup » d’après Oscar Garcia.

En revanche, le coach du Stade de Reims peut compter sur Wout Faes. Le défenseur international belge est certes toujours en instance de transfert, mais il est impliqué selon son entraîneur. « J’ai parlé avec lui cette semaine. On va gérer ça au jour le jour parce que l’on n’a pas d’autres options. Je crois que tout le monde peut être perturbé par ça, mais il s’entraîne bien, il reste très professionnel. C’est pour ça qu’il a joué contre Marseille. Il m’avait dit qu’il était prêt et concentré pour jouer », a rassuré Oscar Garcia.

La compo probable du Stade de Reims face à Clermont :

Gardien de but : Pentz

Défenseurs : Locko, W. Faes, Abdelhamid, Gravillon

Milieux de terrain : Munetsi, van Bergen, Dion Lopy, Guitane

Attaquants : E. Touré, Balogu