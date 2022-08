PSG Mercato : Une réponse officielle tombe pour Milan Skriniar

Publié par JEAN-LUC D le 12 août 2022 à 19:33







PSG Mercato : Grande priorité de Luis Campos pour renforcer la défense du Paris SG, Milan Skriniar est désormais fixé sur son avenir avec l’Inter Milan.

PSG Mercato : Simone Inzaghi annonce la décision de l’Inter pour Skriniar

Journée noire pour le Paris Saint-Germain sur le marché des transferts. En effet, alors que l’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a fermé la porte à Luis Campos pour un transfert de son attaquant de Marcus Rashford, son homologue de l’Inter Milan en a fait de même pour son défenseur central Milan Skriniar. Annoncé comme la grande priorité du club de la capitale afin de densifier davantage la charnière centrale de l’équipe de Christophe Galtier, l’international slovaque de 27 ans ne bougera pas cet été. Malgré la situation contractuelle de son joueur, lié jusqu’en juin 2023, le club lombard compte bien le conserver cette saison.

« L’équipe est bouclée. Il nous manque juste un remplaçant pour Ranocchia, le club travaille dessus. Pour le reste, notre mercato est terminé, dans le sens des départs comme des arrivées », a déclaré Simone Inzaghi ce vendredi, mettant ainsi un terme au suspense autour de l’avenir de Skriniar qui ne devrait donc pas rejoindre le PSG cet été. Obligeant du coup Luis Campos à concentrer ses efforts sur son plan B.

PSG Mercato : Toujours de l'espoir dans le dossier Milan Skriniar ?

En effet, selon les derniers renseignements glanés par le journal Tuttosport ce vendredi, malgré les déclarations de Simone Inzaghi, le cas de Milan Skriniar ne serait pas totalement réglé. Toujours dans le besoin de liquidités pour équilibrer ses comptes, l’Inter Milan pourrait encore réaliser une grosse vente d’ici la fin du mercato estival. Et si Alessandro Bastoni était annoncé comme le joueur à sacrifier en priorité, le média transalpin assure que les Nerrazzuri seraient enclins à vendre leur numéro 37 qui dispose d’une cote plus élevée. D’autant que Chelsea pourrait mettre sur la table des négociations les 70 millions d’euros que Luis Campos et le Paris Saint-Germain refusent de payer pour le joueur.

Tout reste donc encore ouvert dans ce dossier.