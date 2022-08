Stade Rennais Mercato : Un cador prépare du très lourd au SRFC !

Publié par Henri le 13 août 2022 à 10:08







Stade Rennais Mercato : Adepte d'un jeu offensif, Bruno Génesio pourrait perdre l'un des architectes de son dispositif tactique au SRFC cet été.

Stade Rennais Mercato : L'AC Milan vise un cadre du SRFC

Battu lors de sa rencontre inaugurale de la saison 2022-2023 dimanche dernier dans le derby face à Lorient (1-0), le Stade Rennais à l'occasion ce samedi de lancer définitivement sa saison avec le match contre l'AS Monaco. Si elle s'est renforcée avec des arrivées, dont la dernière en date est celle d'Arnaud Kalimuendo déniché du PSG contre une somme de 25 millions d'euros, la formation du SRFC pourrait perdre dans les prochains jours un de ces cadres qui est convoité du côté de l'Italie par l'AC Milan.

Selon les informations de L'Équipe, les dirigeants du club lombard auraient fait du milieu de terrain rennais, Baptiste Santamaria, leur priorité pour compenser le départ de l'international ivoirien Franck Kessié (26 ans), qui a rejoint le FC Barcelone comme agent libre.

Sous contrat avec la formation bretonne jusqu'en 2025, le talentueux milieu de terrain français est estimé à 14 millions d'euros par Transfermarkt. Ce montant à priori insignifiant pourrait compliquer les affaires de l'AC Milan dans cette éventuelle opération.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC complique l'opération Santamaria

L'opération financière que devrait monter l'AC Milan pour s'offrir le joueur du Stade Rennais s'annonce très délicate. Selon Eurosport, le budget du champion d'Italie (2021-2022) est extrêmement limité et ne favoriserait pas l'arrivée du joueur de 27 ans. Cette contrainte financière combinée à la volonté des dirigeants bretons de ne pas vendre Baptiste Santamaria cet été rend bien plus compliqué ce transfert même si le joueur s'est montré touché par les intérêts des Rossoneri à son endroit.

" Petit, j'ai regardé des clubs tels que l'AC Milan. Avec 8 Ligues des Champions, c'est un des plus titrés. Forcément, que ça fait plaisir ", a confié le natif de Saint-Doulchard en conférence de presse, avant de préciser qu'il se sent toujours épanoui au Stade Rennais. "Aujourd'hui, je suis au Stade Rennais et j'y suis très bien. Pour l'instant, je ne me pose pas de question ", a-t-il conclu.

Arrivé au Stade Rennais en août 2021 en provenance de Fribourg (Allemagne), l'ancien angevin est devenu en un an, un cadre de la formation du SRFC. Excellent ratisseur de balle, il a cette faculté à se projeter vers l'avant pour soutenir les initiatives offensives de son club.