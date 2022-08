RC Lens Mercato : Franck Haise dit tout sur la situation de Kakuta

Publié par Henri le 13 août 2022 à 14:34







RC Lens Mercato : Après deux ans passés au sein du club artésien, Gaël Kakuta va-t-il s’offrir un nouveau challenge ? Voici la réponse de Franck Haise.

RC Lens Mercato : Gael Kakuta en instance de départ ?

Auteur de 3 buts et de 2 passes décisives en 29 matchs de Ligue 1 la saison dernière, Gaël Kakuta est bien loin de ses premières performances de hautes altitudes (11 buts en 31 matchs) lors de sa première saison avec le RC Lens. Entre son positionnement sur le terrain, son temps de jeu moyen, l’international congolais (13 caps , 2 buts) ne souhaiterait plus poursuivre l’aventure avec le club nordique selon certaines sources.

À en croire, La Voix du Nord, le natif de Lille aurait des envies de départ. Mais pour l’instant, aucun autre club ne s’est positionné pour payer son indemnité de départ évalué à 7,5 millions d’euros par le RC Lens. Cette situation crée un peu l’incertitude autour de l’avenir du Léopard qui est toujours dans les plans de Franck Haise.

RC Lens Mercato : Franck Haise balaie les rumeurs

Alors que les rumeurs vont bon train quant à l’avenir de Gaël Kakuta, Franck Haise, l’entraîneur du RC Lens assure qu’il n’est pas au courant des envies de départ de l’attaquant de 31 ans. Et comme pour balayer ses rumeurs d’un éventuel départ du Lillois, il s’est fendu d’une déclaration sans ambiguïté.

« On a beaucoup de sujets de discussion avec Gaël depuis 26 ou 27 mois, mais il n’est jamais venu me voir pour me dire qu’il souhaite partir », a d’abord lancé des Sang et Or. « […] Ma direction a peut-être échangé avec Gaël, mais je n’ai pas eu ce retour. Gaël est assez grand pour prendre ses décisions. On a des discussions sur le jeu, sur le foot, régulièrement. Mais il n’y a pas eu cette discussion avec moi […] », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, l'entraîneur Nordique a annoncé le forfait du joueur pour la rencontre du RC Lens de ce samedi face à Ajaccio dans le cadre de la 2éme journée de Ligue 1. Le joueur souffre en effet d'un problème musculaire à une cuisse (quadriceps) et n'a pas encore repris la séance collective. « Je suis content qu’il ait fait quinze jours intenses avec Vincent (Lannoy). Il a retrouvé toutes ses sensations. Je suis content de le retrouver à l’entraînement. Un Gaël à 100 %, c’est bénéfique pour le groupe » a précisé le Normand de 51 ans.