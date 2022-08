RC Lens Mercato : 26M€, le PSG brise le rêve de Franck Haise !

Publié par Henri le 06 août 2022 à 15:21

RC Lens Mercato : Désireux de s’offrir un attaquant de pointe cet été, Franck Haise, coach du RC Lens, va devoir oublier une piste menant au Paris SG.

RC Lens Mercato : Le PSG a fixé le prix pour Arnaud Kalimuendo

Dixième budget de Ligue 1 avec 62 millions d’euros, le RC Lens tente d’exister dans ce mercato estival. Cependant, les Sang et Or devront définitivement tirer une croix sur leur buteur de ces deux dernières saisons, Arnaud Kalimuendo. Prêté par le Paris Saint-Germain, l’attaquant de 20 ans a été très prolifique sur la ligne offensive du club artésien en inscrivant 21 buts et en délivrant 6 passes décisives en 65 matches toutes compétitions confondues.

Franck Haise, l’entraîneur du club nordiste, a souhaité l’avoir dans son effectif pour cette nouvelle saison, mais s’est heurté à la dure réalité des finances du RCL, qui ne sont pas à la hauteur de l’opération. En effet, selon le journaliste britannique Ben Jacobs, qui assure que Luis Campos souhaite vendre Arnaud Kalimuendo, le Paris Saint-Germain réclamerait 26 millions d’euros pour laisser filer l’international espoir français. Un montant qui élimine automatiquement le Racing Club de Lens de la course à la signature du Titi parisien. Une situation qui a donc obligé les Sang et Or à se tourner vers d’autres solutions offensives.

RC Lens Mercato : Deux nouvelles recrues pour oublier Kalimuendo

Totalement écarté pour Arnaud Kalimuendo, le RC Lens s’est activé pour attirer les services d’autres attaquants pour renforcer son secteur offensif. Franck Haise pourrait ainsi compter sur les services du jeune international polonais, Adam Buska. Le joueur de 20 ans est arrivé dans la formation de la région des Hauts de France en provenance de New England Révolution, en MLS, aux États-Unis.

Fort, puissant et explosif, le jeune compatriote de Robert Lewandowski sera l’attraction de la ligne offensive des Sang et Or cette saison. L’entraîneur lensois pourra également compter sur Lois Openda, qui est arrivé du Club Bruges (Belgique) après deux ans de prêt au Vitesse Arnhem (Pays-Bas). Huitième de Ligue 1 lors du dernier exercice, le RC Lens débute sa saison ce samedi avec la réception du Stade Brestois au Stade Bollaert.