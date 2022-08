FC Nantes Mercato : Kombouaré acte un départ en attaque

Publié par Ange A. le 14 août 2022 à 04:25







FC Nantes Mercato : Antoine Kombouaré s’est livré sans ambages sur l’avenir d’un attaquant du FCN dont il attend le départ cet été.

FC Nantes Mercato : Kombouaré indique la porte à un attaquant

Au sortir du match nul contre le LOSC vendredi (1-1), Antoine Kombouaré s’est montré ferme concernant l’avenir de Ludovic Blas. Le meneur de jeu du FC Nantes est courtisé par Lille. Le coach du FCN souhaite de nouveau miser sur son numéro 10 cette saison. « Tant que je serai entraîneur, je voudrais que Ludo reste avec nous », a notamment lâché le technicien kanak à Prime Video. Alors qu’il ferme la porte à un transfert de Blas, le coach des Canaris ouvre la porte à celui d’un attaquant. De retour à Nantes cet été, Kader Bamba n’entre toujours pas dans les plans de son entraîneur. L’ailier de 28 ans revient d’un prêt à Amiens. Durant sa pige, le Sarcellois a inscrit 2 buts et délivré 9 passes décisives en 31 matchs avec le club de Ligue 2. Pas suffisant pour convaincre Kombouaré de s’appuyer lui cette saison.

Kader Bamba sans avenir au FCN

Antoine Kombouaré a confirmé la tendance concernant Kader Bamba. L’ancien Toulousain doit se trouver un nouveau point de chute cet été. « Il ne sera pas dans le groupe et c’est uniquement pour des raisons sportives. Il le sait et j’ai eu une discussion avec lui. Il sait qu’il doit trouver un club et c’est dans cet esprit qu’il est revenu ici. L’idée, c’est qu’il trouve un nouveau projet », a assuré l’entraîneur du FC Nantes selon les propos relayés par le site du FCN.

Encore sous contrat jusqu’en 2024, Kader Bamba est un sérieux candidat au départ cet été. Il avait déjà été écarté du groupe professionnel par Antoine Kombouaré pour des raisons disciplinaires. Quelques mois après son retour au FCN, il doit donc de nouveau plier bagages afin de relancer sa carrière.