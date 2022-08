Brest - OM : Un important retour dans le onze contre le SB29 !

Publié par Ange A. le 14 août 2022 à 07:37







Brest - OM : Igor Tudor devrait encore opérer un choix fort en attaque ce dimanche pour le match de Marseille sur la pelouse de Brest.

Brest - OM : Dimitri Payet titulaire contre le SB29 ?

La semaine a été chargée pour l’Olympique de Marseille. Alexis Sanchez a rejoint l’ OM en début de semaine. Deux départs se sont succédés ces dernières 48 heures. Pol Lirola et Konrad de la Fuente ont quitté le club sous forme de prêt. Le premier est retourné au bercail où il est prêté à Elche. Quant à l’attaquant américain, il évoluera cette saison en Grèce du côté de l’Olympiakos. Pour le déplacement à Brest ce dimanche, Igor Tudor a fait appel à Alexis Sanchez. Mais les chances de voir le Chilien débuter face au SB29 sont minces. L’attaquant sud-américain devrait débuter la rencontre sur le banc. Dimitri Payet quant à lui devrait signer sa première titularisation contre le club finistérien. Le milieu offensif de 35 ans était remplaçant lors de la 1re journée.

Une nouvelle surprise en attaque contre Brest ?

Dimitri Payet titulaire, Igor Tudor devrait aussi au miser sur Gerson dans un rôle plus offensif. Auteur d’un doublé contre le Stade de Reims lors de la dernière journée, Luis Suarez devrait débuter d’entrée contre le Stade Brestois. Resté muet contre Reims, Arkadiusz devrait donc débuter sur le banc contre la Team Pirate. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille devrait reconduire le duo Rongier-Guendouzi dans l’entrejeu. Jonathan Clauss et Nuno Tavares, buteur pour sa première en Ligue 1, devraient se charger de l’animation sur les couloirs. Le coach de l’ OM devrait également reconduire son trio défensif composé de Mbemba, Gigot et Balerdi.

Poussés vers la sortie et restés en tribunes contre Reims, Bamba Dieng et Duje Caleta-Car ne devraient même pas effectuer le déplacement dans le Finistère.

Le onze probale de Marseille contre Brest :

Blanco – Gigot, Mbemba, Balerdi – Clauss, Rongier, Guendouzi, Tavares – Payet, Gerson, Suarez.