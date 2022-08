ASSE Mercato : Un nouveau milieu arrive chez les Verts !

Publié par Ange A. le 14 août 2022 à 13:44







ASSE Mercato : Mal embarqué en Ligue 2, Saint-Étienne est sur le point de recruter un nouveau renfort. Un milieu arrive des Pays-Bas.

ASSE Mercato : Un nouveau renfort au milieu pour Batlles

Après deux journées de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne occupe la dernière place du championnat. Le club ligérien est notamment amputé par les trois points pénalités infligés la LFP. La Ligue avait sanctionné les Verts suite aux incidents survenus contre l’AJ Auxerre à Geoffroy-Guichard lors des barrages. Bien que reléguée en Ligue 2, l’ ASSE reste attractive. Saint-Étienne a déjà recruté six renforts cet été. Des recrues restent notamment attendues en attaque et au milieu. Alors que le transfert de Yoann Touzghar a capoté, le club du Forez serait sur le point de boucler la signature du milieu marocain Benjamin Bouchouari. Une tendance confirmée par Jurgen Streppel, le coach du Roda JC Kerkrade.

Officialisation imminente de Bouchouari à Saint-Étienne ?

« Il y a deux ans, après de nombreuses errances, Benji est venu chez nous en tant qu’amateur. Maintenant, il va probablement partir. C’est une affaire fantastique pour Roda, malgré la perte de l’un de [nos] meilleurs joueurs. Mais il a aussi besoin d’un nouveau défi », a indiqué le technicien néerlandais selon les propos rapportés par 1Limburg et relayés par Peuple Vert. Selon le média hollandais, l’affaire serait déjà conclue pour le transfert Benjamin Bouchouari à Saint-Étienne.

L’indemnité de son transfert est estimée à plus d’un million d’euros selon la source. Une belle affaire pour le club de D2 néerlandaise qui l’avait recruté en tant que joueur libre en 2020. « Le transfert de Bouchouari est un fait, il arrivera. Le budget de Roda va augmenter, en raison des frais de transfert de Bouchouari et de la perte de son salaire », assure le média. Reste maintenant une officialisation de l’une des différentes parties.