FC Nantes Mercato : Une nouvelle piste s'envole pour le FCN

Publié par Ange A. le 14 août 2022 à 15:44







FC Nantes Mercato : Le FCN a formulé une offre pour un attaquant du RC Lens. Mais les Sang et or auraient repoussé cette proposition.

FC Nantes Mercato : Nouveau coup dur pour le FCN

Le FC Nantes attend encore du renfort cet été. Jusqu’ici Antoine Kombouaré n’a accueilli que trois nouveaux éléments cet été. Moussa Sissoko, Mostafa Mohamed et Evann Guessand ont rejoint les rangs des Canaris cet été. Insuffisant toutefois pour satisfaire le coach du FCN. Au sortir du nul contre Lille vendredi, l’entraîneur nantais a mis un nouveau coup de pression sur ses dirigeants. « Non seulement, il ne faut pas de départ, mais il faut surtout des arrivées. C’est le message que je fais passer à ma direction depuis un moment. Bien sûr que je suis capable d’attendre, mais pas longtemps. Il faut renforcer l'équipe. Il faut du monde », avait indiqué le technicien kanak au micro de Prime Video. Seulement, il est encore loin d’être exaucé. Nantes aurait de nouveau été débouté sur une piste offensive.

Les Canaris recalés pour un international camerounais

Saber Desfarges révèle un intérêt du FC Nantes pour Ignatius Ganago. L’attaquant camerounais est désormais barré par la concurrence au RC Lens. Encore sous contrat jusqu’en 2024 avec les Sang et Or, l’avant-centre de 23 ans serait disposé à plier bagages. La direction du Racing ne serait pas contre un transfert de Ganago. Mais il faudra y mettre le prix. Raison pour laquelle l’offre de Nantes, dont le montant n’a pas fuité, pour l’international camerounais (11 sélection) a été rejetée. Les Sang et or ont déjà repoussé plusieurs propositions pour son buteur cet été.

Avant Nantes, le Stade Brestois s’est notamment fait recaler malgré son offre estimée à 3 millions d’euros. Montpellier, Galatarasaray et Anderlecht auraient également échoué dans ce dossier. Lens exigerait au moins 5 millions pour libérer Ganago, auteur de 6 buts la saison dernière.