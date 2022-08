OM Mercato : Longoria arrête une décision fracassante en défense

Publié par JEAN-LUC D le 14 août 2022 à 19:09







OM Mercato : À deux semaines de la fin du mercato estival, Pablo Longoria et les siens préparent encore des mouvements à l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : Une prolongation surprenante dans les tuyaux à Marseille

Si l’information dévoilée ce dimanche se confirme, c’est une grosse surprise qui se prépare du côté de l’Olympique de Marseille. D’après les révélations de RMC Sport, Pablo Longoria serait enclin à prolonger le contrat de Duje Caleta-Car s'il n'est pas vendu durant ce mercato estival. Comme il l’a annoncé à plusieurs reprises, le président de l’OM ne compte pas faire vivre au club phocéen un épisode à la « Boubacar Kamara. »

Le dirigeant espagnol du club marseillais ne souhaite plus voir des joueurs s’en aller en tant qu’agent libre. « La situation de Caleta-Car est particulière. La politique du club n’a pas changé. L’OM n’aura aucun joueur en fin de contrat. C’est clair pour le joueur, mais on a beaucoup parlé avec son entourage », avait déjà prévenu le président de l’OM. Placé sur la liste des transferts cet été, a du mal à trouver un point de chute, à un an de la fin de son engagement sur la Canebière.

OM Mercato : Longoria lance un ultimatum à Caleta-Car

La radio métropolitaine explique donc que si aucune offre satisfaisante n'arrive sur ses bureaux durant les deux prochaines semaines, Pablo Longoria offrira à Duje Caleta-Car la possibilité de signer un nouveau bail allant jusqu’au 30 juin 2024, soit une saison supplémentaire. Et en cas de refus de l’international croate de 25 ans, l’Olympique de Marseille « se montrera alors intransigeant avec lui et n'hésitera pas à le laisser sur la touche. » Ne rentrant pas dans les plans du nouvel entraîneur marseillais, Igor Tudor, Caleta-Car pourrait tout de même être remplacé par un autre profil dans les prochains jours.

Affaire à suivre donc…