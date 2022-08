LOSC Mercato : C’est bouclé ! Lille s’offre un diamant français !

Publié par ALEXIS le 15 août 2022 à 12:18







LOSC mercato : En attendant de boucler le transfert Ludovic Blas du FC Nantes, Lille est en passe d’officialiser la signature d’une pépite française.

LOSC Mercato : Alan Virginius en approche à Lille

Le LOSC poursuit son mercato estival et attend encore d’autres renforts, en plus des six recrues qui ont renforcé l’équipe du nouvel entraineur Paulo Fonseca. Olivier Létang l’a confirmé dans une interview la semaine dernière. « On regarde si on peut améliorer l’équipe pour avoir un effectif de qualité et être prêt à la bataille de ce championnat », a indiqué le président du club nordiste. Et la prochaine recrue de Lille OSC pourrait être Alan Virginius.

Révélation du FC Sochaux-Montbéliard la saison dernière, le jeune attaquant avait inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives en Ligue 2. Il n’avait été décisif, mais avait pris part aux deux matchs de barrage contre le Paris FC (2-1) et la défaite aux tirs au but contre l’AJ Auxerre. Selon les informations de L'Équipe, la direction du LOSC a trouvé un accord de principe avec celle des Lionceaux, en vue du transfert d’Alan Virginius. Le deal aurait été conclu autour d’une indemnité comprise entre 4 et 5 M€.

Si l’on en croit le quotidien sportif, le prometteur joueur de 20 ans est attendu à Lille, ce lundi, pour passer sa visite médicale et s’engager avec le club lillois, s'il satisfait aux tests physiques et médicaux. Notons que le LOSC s’est montré convaincant sur ce dossier, car de nombreux clubs à l’étranger : Newcastle United, Anderlecht et le Bayer Leverkusen, en plus du FC Lorient en Ligue 1 étaient aux trousses de l’international U19 français.

Yusuf Yazici et Isaac Lihadji en instance de transfert

Olivier Létang a confirmé deux autres départs, après les transferts de Sven Botman (Newcastle), Zeki Celik (AS Rome), Domagoj Bradaric (Salernitana) Amadou Onana (Everton) et Renato Sanches (PSG). Selon le président directeur général des Dogues, Yusuf Yazici (milieu offensif, 25 ans) et à Isaac Lihadji (ailier droit, 20 ans) « sont amenés à partir pour aller trouver plus de temps de jeu ». En cette fin de mercato d’été, le nom de Ludovic Blas circule à Lille pour renforcer les Dogues offensivement. En plus du milieu offensif du FC Nantes, le LOSC garde un oeil sur Aster Vranckx, un international Espoir belge évoluant au VfL Wolfsbourg.