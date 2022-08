PSG Mercato : Une merveilleuse signature bouclée cette semaine !

Publié par JEAN-LUC D le 15 août 2022 à 17:59







PSG Mercato : À deux semaines de la fin du marché des transferts de l’été, le Paris Saint-Germain travaille toujours au dégraissage de son effectif.

PSG Mercato : West Ham avance pour un défenseur du Paris SG

Après la victoire de ses hommes face à Montpellier HSC (5-2), samedi soir, lors de la deuxième journée de Ligue 1, Christophe Galtier, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, a confirmé sa volonté d’évoluer avec un effectif considérablement réduit. « Où est-ce qu’on en est sur le mercato ? Il y a des joueurs sur le départ, d'autres en instance de départ. La direction souhaitait un renouvellement de l'effectif, tout va s'enchaîner avec le Championnat, la Ligue des Champions et la Coupe du Monde », a expliqué Christophe Galtier au micro de Canal+.

Après Marcin Bulka, Alphonse, Georginio Wijnaldum et Arnaud Kalimuendo, le défenseur polyvalent Thilo Kehrer pourrait quitter les rangs du PSG dans les prochains jours. Placé sur la liste des indésirables, le joueur de 25 ans serait dans le viseur de West Ham et du FC Séville. Et le transfert semble imminent pour l’ancien joueur de Schalke 04.

PSG Mercato : Le transfert de Thilo Kehrer bientôt acté ?

Après la Bundesliga et la Ligue 1, Thilo Kehrer pourrait découvrir la Premier League cette saison. En effet, selon plusieurs médias étrangers, les négociations avanceraient bien entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues de West Ham pour le transfert du défenseur international camerounais. Ce lundi, le journaliste Fabrizio Romano confirme la tendance dans ce dossier et assure que les deux clubs sont optimistes pour boucler la vente de Thilo Kehrer cette semaine.

De son côté, le journal anglais The Guardian indique que les Hammers seraient confiants quant à la finalité du dossier Kehrer. Malgré la concurrence du FC Séville, le club anglais pense pouvoir boucler le deal. Pour laisser filer son joueur, qui n’a plus qu’une année de contrat, le Champion de France réclamerait pas moins de 18 millions d’euros. Toujours selon la source britannique, David Moyes, l’entraîneur des Hammers, espère accueillir Kehrer avant dimanche et la réception de Brighton en Premier League.

Affaire à suivre…