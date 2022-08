PSG Mercato : Ander Herrera en passe de rejoindre son prochain club !

Publié par JEAN-LUC D le 16 août 2022 à 12:00







PSG Mercato : Poussé vers la sortie du côté du Paris Saint-Germain, Ander Herrera se rapprocherait sérieusement de sa prochaine destination.

PSG Mercato : Ander Herrera toujours plus proche de l’Athletic Bilbao

Bien intégré dans la rotation instaurée par Mauricio Pochettino la saison dernière, Ander Herrera n’entre pas dans les plans du Paris Saint-Germain. Poussé vers la sortie par Christophe Galtier, qui ne l'a pas convoqué pour le Trophée des Champions contre le FC Nantes (4-0) ni lors des deux premières journées de Ligue 1 face à Clermont (5-0) et Montpellier (5-2), l'international espagnol de 33 ans devrait prendre la direction de l'Athletic Bilbao, son ancien club de 2011 à 2014.

Pour le média basque El Correo, le retour à la maison est même imminent pour le natif de Bilbao. Le média espagnol explique que les négociations entre les différentes parties porteraient sur une arrivée libre du côté de San Mamés. De son côté, l’Athletic Bilbao préparerait d’ores et déjà le futur contrat d’Ander Herrera.

PSG Mercato : La proposition de Bilbao pour Ander Herrera dévoilée

Le quotidien Marca confirme à son tour que le club basque souhaite rapatrier le natif de Bilbao d’ici le 31 août prochain. Mais l’Athletic ne dispose pas de moyens conséquents et espère donc que le Paris Saint-Germain et Ander Herrera trouve un accord pour une résiliation de contrat. Selon le journal madrilène, cela devrait intervenir assez vite, le club de la capitale souhaitant réduire son effectif. Les négociations se poursuivent donc actuellement entre le PSG et le milieu de terrain.

L’Athletic Club serait prêt à lui offrir un contrat de deux saisons qui pourrait passer à trois en fonction des options et variables. Après Alphonse Areola, Marcin Bulka, Georginio Wijnaldum, Arnaud Kalimuendo, Ander Herrera devrait ainsi quitter à son tour le Paris SG dans les prochains jours. Une bonne nouvelle pour l’opération dégraissage réclamée par la nouvelle direction sportive.