PSG Mercato : 18M€, Campos prépare une signature surprise en Liga

Publié par JEAN-LUC D le 16 août 2022 à 16:00







PSG Mercato : D’ici la fin du marché des transferts, Christophe Galtier attend encore trois recrues au Paris SG. Luis Campos s’active dans ce sens.

PSG Mercato : Luis Campos veut un latéral gauche

Malgré Layvin Kurzawa et surtout Juan Bernat, Luis Campos souhaiterait faire venir un nouvel arrière gauche pour mettre Nuno Mendes en concurrence. Ce mardi, le média DAZN révèle ainsi que le Conseiller Football du club de la capitale serait intéressé par le profil du défenseur du Celta Vigo, Javi Galan. Auteur de 39 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, le joueur de 27 ans fait partie des cadres de l’équipe galicienne. Déjà annoncé dans les petits papiers du FC Barcelone, le natif de Badajoz serait très proche de débarquer chez les Rouge et Bleu.

Luis Campos étant le patron du recrutement des Celticos. Le journaliste Fabrizio Romano confirme cette information et assure que le transfert de Thilo Kehrer à West Ham ouvre la porte à une arrivée à Paris au poste d’arrière gauche. Toutefois, avant de passer à l’offensive pour recruter Javi Galan, les dirigeants parisiens devront d’abord faire de la place dans ce secteur de jeu.

PSG Mercato : Javi Galan au Paris SG pour 18 millions d'euros ?

Selon les informations de Miguel Angel Roman, journaliste pour DAZN, Javi Galan dispose d'une clause libératoire de 18 millions d'euros. Un montant qui semble nettement abordable pour les finances du Paris Saint-Germain. Cependant, Luis Campos et Antero Henrique devront tout d'abord vendre un de leurs latéraux avant de tenter d'amener Galan dans le collectif de Christophe Galtier. Et ils devront faire vite puisqu’en dehors du FC Barcelone, des écuries de Premier League surveilleraient également la piste menant au défenseur du Celta Vigo. Alors que Layvin Kurzawa est déjà poussé vers la sortie, Juan Bernat pourrait aussi quitter le PSG d’ici le 1er septembre et la fin du mercato estival.