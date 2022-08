OM Mercato : Marseille boucle une signature superbe en défense !

Publié par Thomas le 17 août 2022 à 10:26





OM Mercato : Alors que Marseille a officialisé hier la venue du jeune Sayha Seha, c'est un autre joueur de l'ESTAC qui va s'engager ces prochaines heures.

OM Mercato : Le remplaçant de Clauss arrive ce mercredi à Marseille

Tonitruant depuis l’ouverture du mercato et l’intronisation d’Igor Tudor, Pablo Longoria n’a visiblement pas fini de nous surprendre sur le marché des transferts. Après avoir frappé un grand coup la semaine dernière en signant la star chilienne Alexis Sanchez gratuitement, le président de l’Olympique de Marseille a réussi, en silence, à enrôler le très convoité Issa Kaboré. Le jeune latéral droit, sous contrat avec Manchester City, va s’engager dans les prochaines heures à l’ OM comme le révèle Fabrizio Romano ce matin sur Twitter.

" Tous les documents sont enfin prêts pour Issa Kaboré vers l’Olympique de Marseille. Il peut être considéré comme un nouveau joueur de l’ OM comme les documents sont approuvés. C’est confirmé : Manchester City aura une option de réachat disponible l’année suivante ", a informé l’insider. Un coup superbe des Phocéens d’autant que le jeune latéral droit de 21 ans ne manquait pas de courtisans sur la sphère mercato cet été. Une signature qui fait suite à celle du prometteur milieu offensif Sayha Seha (17 ans), qui s’est engagé pour 5 saisons à Marseille en provenance de l’ESTAC. Lui aussi joueur troyen l’année dernière (prêté par Man City), Issa Kaboré avait joué un rôle important dans l’opération maintien menée par Bruno Irles et les siens. À Marseille, le Burkinabé aura pour but de venir concurrencer l'ex-Lensois Jonathan Clauss sur le côté droit de la défense.

OM Mercato : Marseille vise désormais plusieurs départs cet été

Avec le renforcement drastique de plusieurs postes, l’Olympique de Marseille se doit de dégraisser au plus vite d’ici le 1er septembre. Alors que des joueurs comme Duje Caleta-Car, Jordan Amavi ou encore Kevin Strootman sont vivement poussés vers la sortie, c’est du côté de l’attaque que les lignes devraient rapidement bouger. Malgré une saison convaincante sous les ordres de Jorge Sampaoli, le jeune Bamba Dieng ne rentre plus dans les plans de son nouveau coach et voit plusieurs écuries le courtiser. Si certains clubs anglais le suivent avec intérêt, l’international sénégalais pourrait prochainement rebondir en France où le FC Lorient et l’OGC Nice lui font les yeux doux. Même schéma pour Arkadiusz Milik, dans le dur depuis la reprise, qui pourrait rebondir en Italie ou même en Premier League (La Juventus, Everton et Manchester United sont récemment venus aux informations).