OL Mercato : Barça, les sorts de Depay et Umtiti enfin scellés !

Publié par Nicolas le 17 août 2022 à 17:56





OL Mercato : Toujours en instance de départ du Barça, Samuel Umtiti pourrait rebondir dans un nouveau club. Un retour à Lyon est toujours d'actualité!

OL Mercato : Samuel Umtiti a trouvé un deal avec le Barça

Indésirable aux yeux de l'entraîneur Xavi Hernandez, Samuel Umtiti sait qu'il doit trouver un nouveau club s'il veut jouer régulièrement comme titulaire. Lié au club catalan jusqu'en juin 2026, le défenseur central a été longtemps lié au Stade Rennais et à la Fiorentina, mais l'opération a échoué à chaque fois car le joueur ne faisait pas l'unanimité en interne dans les deux clubs. Conscient de la difficulté de trouver un point de chute convenable, le FC Barcelone s'est engagé à compléter la différence de salaire que Samuel Umtiti toucherait dans sa nouvelle équipe.

Le Barça n'est pas en mesure de licencier un joueur acheté 25 millions d'euros en juillet 2016 et qui est perturbé depuis de nombreuses années par des blessures à répétition. Ainsi, ce deal devrait inciter de nombreux clubs à passer à l'action, dont l'Olympique Lyonnais. Le club rhodanien n'a pas refermé la piste et pourrait se laisser tenter par le retour d'un cadre historique de l' OL après ceux d'Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso.

OL Mercato : Memphis Depay va bientôt rejoindre la Juventus

Autre figure de l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay va également quitter le Barça ces prochains jours. On savait que l'avant-centre de 28 ans allait s'en aller du FC Barcelone, en revanche, on imaginait que le club allait toucher une indemnité de transfert. Ce ne sera visiblement pas le cas, le Néerlandais va résilier son contrat le liant à l'entité catalane jusqu'en 2023 pour signer en tant que joueur libre à la Juventus.

D'après le quotidien espagnol AS, l'avocat de Memphis Depay est en train de négocier les termes d'un accord de résiliation avec les Culés. Le Barça voudrait tout de même discuter d'un détail important dans l'opération, le pourcentage d'une possible future vente du joueur. Une fois qu'un accord sera conclu entre toutes les parties, Memphis Depay sera libre de signer à la Juventus, a qui il a déjà donné son feu vert.