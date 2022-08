OM Mercato : Incroyable, Marseille annonce une 11e recrue estivale !

Publié par Timothée Jean le 17 août 2022 à 16:26





OM Mercato : Tout s’accélère à l’Olympique de Marseille, qui après avoir signé Issa Kaboré, s’apprête à accueillir une onzième recrue en son sein.

OM Mercato : Arrivée imminente d’une onzième recrue à Marseille

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille commence à avoir fière allure. Dans sa volonté de révolutionner son effectif cet été, l’ OM vient de boucler la signature du jeune crack Issa Kaboré. Sorti d’une belle saison à Troyes, l’international burkinabé a été prêté par Manchester City à Marseille sans option d’achat. Le club phocéen a officialisé la nouvelle via son site officiel. Le jeune latéral droit devient ainsi la dixième recrue estivale de l’OM. Et ce n'est pas encore terminé.

Alors qu'Issa Kaboré a officiellement rejoint l'Olympique de Marseille, le club phocéen a posté dans le même temps un teaser très évocateur sur son compte Twitter, en annonçant l’arrivée imminente d’une onzième recrue estivale. Si l’ OM ne dévoile pas l’identité de sa future recrue, plusieurs pistes sont déjà évoquées dans la presse.

OM Mercato : Longoria travaille sur l'arrivée d'un défenseur

En clair, Issa Kaboré ne sera pas le seul joueur à rejoindre l’Olympique de Marseille cette semaine. Un autre renfort est proche de signer. L’Équipe révélait récemment que Pablo Longoria et son équipe travaillent en coulisse sur l’arrivée d’un nouveau défenseur central de haut niveau. D’ailleurs, une piste semble déjà faire l’unanimité sur la Canebière, celle menant à Eric Bailly. Le nouvel entraîneur de l’OM, Igor Tudor, verrait le défenseur central de Manchester United comme le chaînon manquant pour compléter son effectif.

Selon la presse britannique, les négociations pour le transfert de l’international ivoirien ont même déjà débuté. Les Red Devils ne ferment pas la porte à son départ et auraient même revu les exigences à la baisse afin de faciliter ce deal. Un montant de 6 millions d'euros est évoqué pour son transfert. Un prix plus ou moins accessible pour les finances marseillaises. Eric Bailly pourrait ainsi être la prochaine recrue de l’ OM. Les dirigeants explorent aussi les pistes menant à Evan Ndicka (Eintracht Francfort) et Felix Uduokhai (FC Augsbourg). Quoi qu'il en soit, une seule chose est certaine, Marseille est sur le point d’enregistrer une nouvelle signature en cette fin de mercato estival.