AS Monaco : Un crack de l'équipe prolonge à l'ASM

AS Monaco Mercato : Après avoir prolongé Caio Henrique la semaine dernière, un autre défenseur prolonge son contrat au sein de la Principauté.

AS Monaco Mercato : Vanderson prolonge à l'ASM

L'AS Monaco continue de prolonger ses joueurs depuis le mercato. Le club a déjà prolongé le contrat de Caio Henrique et vient de prolonger le bail de Vanderson. Le Brésilien vient de signer pour une saison supplémentaire au sein de l'ASM où il est désormais lié jusqu'en juin 2027. "C’est avec enthousiasme que nous annonçons la prolongation du contrat de Vanderson. Cette signature démontre une fois de plus notre ambition continue et témoigne de notre stratégie de travailler avec les meilleurs jeunes joueurs d’Europe. Il a montré dès les premiers instants à Monaco sa très grande qualité et son potentiel." a déclaré Paul Mitchell.

Arrivée en hiver dernier sur le Rocher en provenance de Grêmio Porto Alegre, il s'est rapidement rendu incontournable dans l'effectif de Philippe Clément. Il a disputé 22 matchs en une demi-saison cumulant deux buts et trois passes décisives et a déjà pris part aux quatre rencontres dans ce début de saison avec Monaco où il a été titularisé trois fois. En constante progression, ses performances remarquables ont été récompensées par la prolongation de son contrat.

"C’est avec une grande satisfaction que je prolonge d’une saison supplémentaire mon contrat avec l’AS Monaco. Je suis très heureux d’avoir trouvé au sein du Club un groupe et un projet sportif ambitieux qui m’offre la possibilité de continuer ma progression. Je tiens à remercier l’AS Monaco de m’accorder sa confiance et c’est désormais à moi de continuer à poursuivre mon travail au quotidien afin d’aider l’équipe dans les défis qui seront les nôtres cette saison."

AS Monaco Mercato : L'ASM à la recherche d'un autre défenseur

Après que Monaco ait prolongé deux de ses latéraux, le club est à la recherche d'un défenseur central. La piste d'Éric Bailly a été envisagée et FootMercato vient d'annoncer que Manchester United était ouvert à un prêt pour son joueur alors que les Red Devils voulaient le transférer. Une bonne chose pour l'ASM qui doit quand même faire face à la concurrence de l'Olympique Marseille qui serait en pôle position dans ce dossier.