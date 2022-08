OM Mercato : Le Real Madrid vise une grosse opération à Marseille

Publié par Timothée Jean le 18 août 2022 à 17:20





OM Mercato : Le Real Madrid, qui prospecte régulièrement dans le championnat de France, envisage de frapper un coup énorme du côté de Marseille.

OM Mercato : Le Real Madrid fonce sur Arkadiusz Milik

Cet été, le Real Madrid s’est montré très discret sur le marché des transferts en recrutant que deux nouveaux joueurs. Après l’échec du dossier Kylian Mbappé, les dirigeants madrilènes ont rapidement bouclé les arrivées d’Antonio Rüdiger et d'Aurélien Tchouaméni. Le géant espagnol se contente pour le moment de ses deux nouvelles recrues et se laisse du temps pour prévoir la suite. Mais les lignes devraient bouger ces prochains jours du côté du Real Madrid, qui espère attirer un nouveau numéro 9 le plus rapidement possible.

Le club madrilène espère en effet attirer une doublure pour sa légende Karim Benzema. Plusieurs pistes offensives ont déjà été activées dans ce sens et l’une d’entre elles mènerait à Arkadiusz Milik. Le site espagnol Fichajes l’assure, les recruteurs du Real Madrid s’intéressent de très près au grand attaquant de Marseille. Pas vraiment satisfaits de Mariano Diaz, les Merengues auraient même fait du buteur polonais une cible de choix pour faire souffler KB9 cette saison.

OM Mercato : Un joli chèque en vue pour Arkadiusz Milik

Cet intérêt du Real Madrid, s’il se confirme, devrait sans doute plaire à Arkadiusz Milik, qui réalise un début de saison décevant sous les couleurs marseillaises. De son côté, la direction de l’ OM ne ferme pas la porte à un départ de son grand attaquant. Confronté à des exigences économiques, le club phocéen envisagerait sérieusement de le vendre dès cet été.

L’Équipe expliquait récemment que l’Olympique de Marseille attend un chèque de 20 millions d’euros pour acter le départ d’Arkadiusz Milik. Un montant accessible pour les finances du Real Madrid, mais d’autres clubs seraient également sur le coup. Manchester United, Everton ou la Juventus s’activent déjà en coulisse pour sa signature. L’ OM risque donc de boucler une vente importante en cette fin de mercato.