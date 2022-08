OM Mercato : Valentin Rongier fait une grande annonce sur son avenir

Publié par Timothée Jean le 19 août 2022 à 01:20





OM Mercato : Présent en conférence de presse ce jeudi, Valentin Rongier a annoncé la couleur pour son avenir à l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : Valentin Rongier confirme pour sa prolongation

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’ OM, Valentin Rongier avait un temps laissé planer le doute sur son avenir. Le milieu de terrain expliquait récemment qu’il était ouvert à l’idée de changer de club à condition de recevoir une belle offre pour son transfert. Cette sortie médiatique avait rapidement suscité diverses spéculations sur aventure dans la cité phocéenne. Mais c’était sans compter sur la volonté de ses dirigeants, qui ont rapidement entamé les négociations en vue de prolonger son bail.

Par cette manœuvre, la direction de l’Olympique de Marseille souhaite surtout s’éviter un nouveau casse-tête. Car si sa situation ne s’améliore pas, le vice-capitaine marseillais ne sera plus qu’à une année de la fin de son contrat l’été prochain. Il sera alors en position de force pour négocier son départ. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Valentin Rongier a clairement affiché sa volonté de prolonger à Marseille. « Je me sens très bien ici. Et si je dois prolonger, ce sera avec grand plaisir », a-t-il indiqué dans des propos rapportés par RMC Sport.

OM Mercato : Valentin Rongier maintient le doute pour Milik

Poursuivant, Valentin Rongier s’est également exprimé sur un autre dossier chaud à Marseille. Auteur d’un début de saison mitigé, Arkadiusz Milik est annoncé sur le départ. Le Real Madrid, Manchester United, Everton ou encore la Juventus Turin seraient sur ses traces. Interrogé sur ce deuxième point, l’ancien milieu de terrain du FC Nantes s'est montré dubitatif pour son coéquipier. « Arkadiusz est un très bon joueur, on connaît sa qualité. Mais le président l'a dit, chaque joueur est vendable, ce n'est pas le cas seulement pour lui, mais pour tous les joueurs », a déclaré Valentin Rongier qui n’exclut pas un éventuel départ de Milik.