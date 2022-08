PSG Mercato : La recrue mystérieuse dévoilée, danger à l’horizon

Publié par JEAN-LUC D le 19 août 2022 à 07:15





PSG Mercato : Ce n’est un secret pour personne, le Paris SG attend encore des recrues. Luis Campos devra donc continuer à livrer bataille sur le marché.

PSG Mercado : Luis Campos sur les traces d’un attaquant portugais à 40M€

Malgré l’arrivée du prodige français Hugo Ekitike, le Paris Saint-Germain veut encore recruter un nouvel avant-centre. D’autant qu’Arnaud Kalimuendo a rejoint le Stade Rennais pour 25 millions d’euros et que Mauro Icardi n’entre pas dans les plans de Christophe Galtier. D’ailleurs, l’attaquant argentin serait en négociations avec des clubs étrangers pour un transfert d’ici la fin du mercato estival. Si plusieurs noms ont été associés au PSG, le portail Média Foot assure ce jeudi que Luis Campos ne lâche pas la piste menant à la pépite du Benfica Lisbonne, Gonçalo Ramos.

Le Conseiller Football du club de la capitale aurait repéré ce talent portugais depuis un moment. Et comme pour Vitinha, Luis Campos serait convaincu que le joueur de 21 ans possède le talent et les capacités pour pouvoir briller au plus haut-niveau. Orphelin de Darwin Nunez, vendu pour 100 millions d'euros à Liverpool cet été, le Benfica aimerait bien conserver son joyau, qui s’illustre déjà en ce début de saison avec 5 buts et 2 passes décisives en 5 matches. Mais le Paris SG pourrait facilement payer le montant de sa clause libératoire qui est fixé à 40 millions d’euros. Cependant, le Champion de France n’est pas seul sur ce coup.

PSG Mercato : Grosse concurrence sur la piste Gonçalo Ramos

Intéressé par le profil de l’international portugais des moins de 21 ans, le Paris Saint-Germain garde un œil attentif sur ce dossier, mais devra compter avec la concurrence de clubs anglais. En effet, Sky Sport et The Athletic précisent que Gonçalo Ramos serait également sur les tablettes de Southampton. Le journaliste Pedro Sepulveda, spécialiste du football portugais, assure même que Newcastle United serait en train de préparer son offre pour le jeune compatriote de Cristiano Ronaldo.

La publication anglaise affirme toutefois que le Paris SG tient la corde dans ce dossier pour lequel le Benfica n’acceptera aucune offre inférieure à 30 millions d’euros. Après avoir convaincu le FC Porto pour Vitinha et un chèque de 40 millions d’euros, Luis Campos pourrait récidiver avec le Benfica Lisbonne pour Gonçalo Ramos.

Affaire à suivre donc…