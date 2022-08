OM Mercato : Longoria refroidi pour cette signature en attaque

Publié par Ange A. le 20 août 2022 à 05:41





OM Mercato : Pablo Longoria souhaite inclure un de ses ailiers pour recruter un nouveau joueur de couloir. Mais la tâche s’annonce ardue.

OM Mercato : Longoria vise un deal en Serie A

Malgré ses 10 recrues, l’Olympique de Marseille attend encore du renfort cet été. Un souhait affiché par Igor Tudor, le nouvel entraîneur de l’ OM. Dans ce sens, Pablo Longoria vise un joueur de Serie A, l’un de ses marchés préférentiels. Le président marseillais s’intéresse à Ruslan Malinovskyi. Âgé de 29 ans, l’international ukrainien évolue à l’Atalanta Bergame. À un an de l’expiration de son contrat, le milieu offensif ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante cet été. Sa valeur marchande approchant les 30 millions d’euros, Marseille voudrait procéder à un deal pour recruter l’international ukrainien aux 49 sélections (7 buts). Dans ce sens, le board phocéen est prêt à inclure Cengiz Ünder pour récupérer le joueur de La Dea.

Ünder parti pour contrarier Longoria ?

L’ailier turc a définitivement été transféré à l’Olympique de Marseille cet été. Il était prêté avec option d’achat à l’ OM la saison dernière par l’AS Rome. Il a réalisé une saison satisfaisante avec 13 buts et 6 passes décisives. Conservé par cet été, le Turc pourrait déjà plier bagages juste un an après sa signature en Provence. Annoncé dans le deal entre Marseille et l’Atalanta, l’attaquant turc de 25 ans n’aurait pas encore tranché dans ce dossier. La Provence assure qu’il aurait changé d’avis à maintes reprises concernant un départ à l’Atalanta Bergame.

Contrairement au club phocéen, qualifié pour la Ligue des champions, le club bergamasque ne jouera aucune Coupe d’Europe cette saison. L’une des raisons pour lesquelles l’ailier marseillais serait peu enclin à quitter le vice-champion de France. Le quotidien régional pense que l’ailier étudie cette option et « continue de peser le pour et le contre ». RMC Sport annonce une prochaine rencontre entre le joueur et ses dirigeants pour être situé sur ses intentions.