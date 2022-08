PSG Mercato : Campos a tenté une opération remarquable au milieu

Publié par JEAN-LUC D le 20 août 2022 à 14:02





PSG Mercato : Alors que Fabian Ruiz est annoncé proche du Paris SG, c’est un autre calibre que Luis Campos visait pour le milieu de terrain parisien.

PSG Mercato : Un pilier du Real Madrid a rembarré le Paris SG

Après Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches, une grosse pointure aurait pu débarquer pour renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. En effet, dans son édition du vendredi, la célèbre émission espagnole El Chiringuito a révélé que Luis Campos a tenté de recruter Casemiro en lui transmettant une offre contractuelle qui le placerait dans le Top 5 des gros salaires du vestiaire parisien.

Malheureusement pour le club de la capitale, le natif de Sao José de Campos s'est montré plus intéressé par le projet de Manchester United. Ainsi, Casemiro se retrouve désormais attendu en Angleterre afin de passer sa visite médicale et boucler cette grosse opération pour les Merengues et les Red Devils.

PSG Mercato : Manchester United confirme l’accord pour Casemiro

Présent en conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti, l’entraîneur madrilène, a confirmé le départ imminent de son milieu de terrain défensif. « J’ai parlé à Casemiro, il veut tenter un nouveau challenge. Nous respectons Casemiro et sa décision. Ce n'est pas officiel, mais il est clair que Casemiro va partir. Nous n'avons pas essayé de le convaincre de rester. J'ai entendu son envie, je la respecte. J'ai appris la nouvelle hier . Il ne jouera pas contre le Celta Vigo. Son remplaçant ? Nous avons déjà plusieurs joueurs qui peuvent jouer à son poste et nous avons recruté Tchouaméni », a déclaré le technicien italien.

C'était attendu, c'est désormais officiel. Depuis vendredi, Manchester United a confirmé avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour l’arrivée de Casemiro. Selon plusieurs sources concordantes, le club anglais a déboursé la somme de 85 millions d'euros, dont 13 millions d'euros de bonus, pour s’attacher les services de l’international brésilien de 30 ans.

Le champion d'Europe, qui doit encore passer la traditionnelle visite médicale, va parapher un contrat de cinq années, dont une en option, en faveur des Red Devils, avec à la clé un salaire de 22 millions d’euros par saison. Après neuf années de bons et loyaux services au Real Madrid, le compatriote de Neymar va donc écrire une nouvelle page de son histoire en Angleterre.