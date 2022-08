OGC Nice Mercato : L’arrivée d'un attaquant se précise au Gym

Publié par Ange A. le 21 août 2022 à 04:20





OGC Nice Mercato : L’OGCN serait en passe de boucler une nouvelle signature en Premier League. Un important indice vient de tomber.

L’ OGC Nice court encore après sa première victoire de la saison. Le Gym a concédé deux matchs nuls après autant de journées de championnat. Le club azuréen est mal embarqué en barrages de la Ligue Europa Conférence. Les Aiglons ont été battus par le Maccabi Tel Aviv jeudi lors du match aller. Au vu de son début de saison terne, Nice entend encore se renforcer. Lucien Favre espère notamment du renfort dans son secteur offensif. Les recruteurs niçois lorgnent du côté de la Premier League dans ce sens. Après la signature de Kasper Schmeichel cet été, l’OGCN espère cette fois recruter un attaquant en galère en Angleterre. Nice espère rapatrier Nicolas Pépé en Ligue 1. L’ancien attaquant de Lille est dans le dur à Arsenal.

Arrivée imminente de Nicolas Pépé à Nice ?

Recrue la plus chère de l’histoire des Gunners, l’international ivoirien (34 sélections/9 buts) n’a jamais justifié son statut. Aujourd’hui, Nicolas Pépé n’entre même plus dans les plans de jeu de Mikkel Arteta. Resté sur le banc lors des deux premières journées de Premier League, Nicolas Pépé n’a même pas été convoqué pour le match contre Bournemouth ce samedi. Une fois de plus, le club nord-londonien s’en est bien sorti sans l’ancien Lillois en étrillant son adversaire du jour (0-3). Cette absence de Pépé ouvre la voie à son départ d’Arsenal.

L’ OGC Nice aurait déjà entamé les discussions avec le club anglais pour le recrutement de Nicolas Pépé. Lequel serait aussi ouvert à un retour en Ligue 1. L’ancien lillois discuterait également en parallèle avec l’OGCN sur les termes de son futur contrat. Un accord est attendu pour le retour de l’Ivoirien en France cet été.