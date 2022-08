PSG Mercato : Luis Campos veut apporter de la concurrence à Ramos

Publié par Dylan le 21 août 2022 à 13:32





PSG Mercato : Toujours en quête d'un défenseur central, le champion de France en titre l'a fait savoir à Sergio Ramos, qui retrouve son niveau de jeu.

PSG Mercato : Luis Campos prévient Sergio Ramos

Alors que le mercato parisien va bientôt toucher à sa fin, un homme est en train de revivre au PSG : Sergio Ramos. L'ancien défenseur central du Real Madrid, après une saison plus que mitigée dans la capitale française, retrouve le plaisir de jouer sous les ordres de son nouvel entraîneur Christophe Galtier. L'international espagnol assume d'ailleurs pleinement son statut de leader de la charnière centrale en ce début de saison, et souhaite poursuivre sur sa lancée.

Cela dit, le directeur sportif du PSG, Luis Campos, tient à lui rappeler que le club est toujours à la recherche d'un défenseur central pour venir le concurrencer. Selon le journal L'Equipe, celui-ci lui aurait expliqué en interne que sa place ne sera pas acquise d'avance dans le onze du PSG, et qu'il faudra se battre chaque semaine pour l'obtenir. Un « avertissement » que le taulier de 36 ans aurait plutôt bien pris, lui qui est très à l'aise dans le système à trois défenseurs de Christophe Galtier.

Les pistes défensives au point mort

Pour le moment, le Paris-Saint-Germain n'a pas encore trouvé le fameux concurrent de Sergio Ramos. La piste la plus chaude semblait celle de Milan Skriniar, mais l'international slovaque ne viendra pas. En effet, le président de l'Inter Milan, Steven Zhang, a demandé à ses dirigeants de retirer le Slovaque du marché et de ne plus étudier les offres qui lui sont proposées. Un coup dur pour Paris, qui a aussi tenté l'ancien strasbourgeois Mohamed Simakan (22 ans) ou encore l'ex-lillois Sven Botman (22 ans), sans succès.

Sergio Ramos peut donc être tranquille pour l'instant, mais le PSG devrait s'activer dans les prochains jours afin de dénicher un défenseur central. La seule piste restante semble être celle menant à Gabriel Magalhães, défenseur central d'Arsenal que le PSG suit depuis maintenant 2 ans. Mais aucun contact n'a encore été mentionné pour le moment.