RC Lens Mercato : La grande annonce de Seko Fofana après Monaco

Publié par Ange A. le 21 août 2022 à 14:32





RC Lens Mercato : Au sortir du carton de Lens à Monaco, Seko Fofana a lâché un nouveau message énigmatique sur son avenir.

RC Lens Mercato : Nouvelle montée en puissance pour Seko Fofana

Le Racing Club de Lens réalise jusqu’ici un début de saison correct. Après trois journées, le RC Lens est invaincu et occupe même provisoirement la tête du championnat. Samedi, les Sang et Or ont signé un carton (4-1) sur la pelouse de l’AS Monaco lors de la 3e journée de Ligue 1. Auteur d’un but et d’une passe décisive, Seko Fofana a répondu aux attentes pour ce choc. Le milieu ivoirien compte un but et deux passes décisives après trois journées de championnat. Au vu de son début de saison, le milieu de 27 ans devrait encore attirer les regards de bon nombre d’écuries. Le mercato étant encore ouvert, tout reste possible concernant l’avenir du capitaine lensois. Au sortir du succès à Louis II, Fofana s’est livré. Un message qui pourrait trahir ses intentions quant à son avenir.

Le message mystérieux de Fofana après Monaco

Saluant la performance de ses coéquipiers, Seko Fofana s’est réjoui d’évoluer dans un effectif comme celui du Racing Club de Lens. « En plus d’un vrai collectif qui joue avec une seule envie, celle de progresser, je trouve l’équipe plus complète que les autres saisons. Notamment au niveau de notre banc, qui est incroyable », a assuré l’international ivoirien (4 sélections/1 but). Reste maintenant à savoir si le très convoité milieu de terrain réalisera une nouvelle campagne sous le maillot du Racing Club de Lens.

Le capitaine du RC Lens était un temps courtisé par le PSG et l’OM. Son nom reste associé à l’AC Milan en quête d’un successeur à Franck Kessié. Les Anglais de West Ham s’intéresseraient aussi à son profil. La direction des Sang et or ne devrait pas s’opposer au transfert de Fofana. Mais il faudra mettre au moins 30 millions d’euros pour recruter le puissant milieu ivoirien cet été.