RC Lens Mercato : Un cador anglais veut recruter Seko Fofana

Publié par Thomas G. le 20 août 2022 à 02:18





RC Lens Mercato : Acteur majeur de la bonne saison du RCL l'année dernière, Seko Fofana pourrait retourner en Premier League.

RC Lens Mercato : Seko Fofana intéresse un cador de Premier League

Le feuilleton Seko Fofana n’est pas encore terminé. L’international ivoirien a été annoncé au PSG, à l’OM et plus récemment à l’AC Milan. À quelques semaines de la fin du mercato, l’avenir du capitaine lensois est toujours en suspens. En attendant une approche concrète de l’un de ses courtisans, Seko Fofana est focalisé sur son début de saison avec le RC Lens.

Selon Alexandre Corboz, West Ham s’est joint à la lutte pour la signature de Seko Fofana. Les Hammers sont toujours à la recherche d’un milieu box-to-box depuis l’échec dans le dossier Amadou Onana. À l’heure actuelle, les dirigeants de West Ham seraient disposés à offrir 30 millions d’euros pour convaincre le RC Lens de céder son capitaine. L’ancien prodige de Manchester City verrait d’un bon œil un retour en Angleterre. À 27 ans, Seko Fofana veut disputer la coupe d’Europe et franchir un cap mais ne forcera pas son départ du RCL. Les Hammers ont notamment pu constater toute l’étendue de son talent à l’occasion du match amical entre West Ham et le RC Lens. Les Sang et Or pourraient réclamer 40 millions d’euros pour se séparer de l’international ivoirien.

RC Lens Mercato : West Ham veut recruter Seko Fofana

West Ham souhaite recruter Seko Fofana dès cet été pour l’associer avec l’international anglais Declan Rice. Le dossier s’annonce compliqué pour les Hammers qui vont devoir convaincre le RC Lens et faire face à la concurrence. Arsenal et l'AC Milan pourraient également passer à l’action pour tenter de trouver un accord avec les Sang et Or. Une situation qui pourrait faire les affaires des Lensois qui espèrent toucher 40 millions d’euros en cas de vente de Seko Fofana. En attendant de nouvelles avancées, le capitaine du RCL sera bien présent face à l’AS Monaco ce samedi.