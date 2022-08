Stade Rennais Mercato : Liverpool ou Tottenham, Terrier a tranché

Publié par JEAN-LUC D le 22 août 2022 à 01:25





Stade Rennais Mercato : Visé par Liverpool et Tottenham, Martin Terrier a fait le point sur son avenir, à une dizaine de jours de la fin du mercato estival.

Stade Rennais Mercato : Martin Terrier a la cote en Premier League

Avec 21 buts en championnat et une influence claire sur le jeu de son équipe, le Stade Rennais, Martin Terrier fait partie des joueurs les plus demandés sur le mercato estival. S’il a un contrat avec le club breton jusqu’à 2025, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais possède un profil qui plaît aux grands clubs européens, notamment en Premier. En effet, Tottenham, Chelsea et Liverpool seraient venus aux renseignements pour l’attaquant de 25 ans.

Après avoir perdu Sadio Mané, parti au Bayern Munich cet été, les Reds voudraient le remplacer par le protégé de Bruno Genesio. En Italie, le SSC Naples serait également sur les rangs pour recruter l’ancien international espoir français. Mais le principal concerné ne semble pas pour le moment pressé de quitter la Bretagne.

Stade Rennais Mercato : Martin Terrier a pris sa décision

Buteur contre Ajaccio, ce dimanche (2-1), Martin Terrier a assuré en zone mixte qu'il sera toujours au Stade Rennais au terme du mercato estival, alors qu'il a fait l'objet d'approches de clubs anglais, notamment. « C'est sûr et certain. J'ai passé des paliers ici, je suis dans un club ambitieux, j'ai pris en maturité, je suis épanoui et je me sens bien ici », a déclaré le joueur formé à Lille.

Dans la même interview, le natif d’Armentières a aussi avoué qu’il pensait aux Bleus de Didier Deschamps ainsi qu’à la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Arrivé à l’été 2020 en provenance de l’Olympique Lyonnais contre un chèque de 12 millions d’euros, Martin Terrier devrait donc poursuivre son aventure sous les couleurs du SRFC au moins pour une saison supplémentaire cette année. Une bonne nouvelle pour Bruno Genesio et les supporters rennais.