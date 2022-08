OM Mercato : Marseille en passe de boucler un énorme deal à la Juve

Publié par Thomas le 22 août 2022 à 11:35





OM Mercato : Après sa victoire contre le FC Nantes, l'Olympique de Marseille serait sur le point de finaliser un transfert important en attaque.

OM Mercato : Arkadiusz Milik à un pas de la Juventus

À dix jours de la fin du mercato estival, l’Olympique de Marseille poursuit son travail pour recruter un défenseur central de haut standing. Proche de finaliser la venue de l’Ivoirien Éric Bailly, Pablo Longoria œuvre également en secret pour dédensifier son effectif. Sur la sellette et vivement pointé du doigt par les supporters, Arkadiusz Milik ne devrait pas rester une saison supplémentaire au Vélodrome, et pour cause, le buteur polonais se dirige tout droit vers la Juventus.

Impacté par les venues récentes de Luis Suarez et d'Alexis Sanchez, Milik avait été placé sur la liste des transferts par l’ OM cet été, lui qui n’a jamais réellement convaincu les observateurs depuis son arrivée en janvier 2021. Sur le banc lors de la victoire face au FC Nantes samedi au Vélodrome, l’avant-centre de 28 ans serait proche d’un retour en Italie comme le révèle le Corriere dello Sport.

Le journal italien indique que l’Olympique de Marseille et la Juventus seraient en passe de trouver un accord pour le transfert d’Arkadiusz Milik, dont le contrat chez les Phocéens s’étend jusqu’en juin 2025. Le joueur pourrait prochainement débarquer chez les Bianconeri sous la forme d’un prêt payant de 2 millions d’euros avec une option d’achat de 8 millions d’euros, selon la source. Une opération importante pour Pablo Longoria qui souhaite se délester d’encore plusieurs joueurs d’ici le 1er septembre.

OM Mercato : Bamba Dieng également proche d’un départ

Autre attaquant sacrifié par Igor Tudor, Bamba Dieng n’a pas été convoqué dans le groupe olympien pour défier les Canaris samedi. Un signe qui ne trompe pas et qui témoigne d’une rupture entre le jeune avant-centre sénégalais et l’Olympique de Marseille. Pourtant très attaché au club, Bamba Dieng se cherche désormais un point de chute après que son board lui ait clairement indiqué la porte de sortie. Courtisé par le FC Lorient et l’OGC Nice en France, le champion d’Afrique a récemment vu son agent se déplacer en Bretagne pour discuter avec la direction des Merlus. De son côté, le Gym pourrait rapidement passer à l’action, notamment si le dossier Edinson Cavani venait à échouer.