AS Monaco : Des tensions en interne après la défaite face au RC Lens

L’ AS Monaco vit une semaine tumultueuse en interne après sa lourde défaite face au RC Lens. Philippe Clement serait en colère contre ses troupes.

Samedi, l’ AS Monaco recevait le RC Lens au stade Louis-II dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. Les Monégasques, sur une série de 12 matches sans la moindre défaite, voulaient confirmer leur invincibilité en championnat face aux Sang et Or. Mais les hommes de Philippe Clement ont déchanté en s’inclinant sur le score de 4 buts à 1 face aux visiteurs. Cette lourde défaite à domicile passe très mal du côté de l’entraîneur monégasque.

Lors de la conférence de presse d’après-match, le technicien belge expliquait que les buts encaissés ne reflétaient pas vraiment la physionomie de la rencontre. Car son équipe avait livré dans l’ensemble un match « équilibré ». Mais la tension serait montée d’un cran en interne. Selon les informations divulguées par RMC Sport, Philippe Clement serait en colère contre ses joueurs. L’entraîneur de l’AS Monaco n’a pas du tout apprécié la prestation de ses hommes face au RCL, tout en pointant du doigt un secteur particulièrement défaillant : la défense centrale.

AS Monaco Mercato : Philippe Clement exige un nouveau défenseur

En effet, Philippe Clement juge sa charnière défensive trop fébrile et les statistiques lui donnent raison. En quatre rencontres disputées, l’ASM a déjà encaissé 9 buts, toutes compétitions confondues. L’entraîneur constate ainsi avec amertume la fragilité défensive de son effectif. Le jeune crack Benoît Badiashile peine à retrouver son meilleur niveau et Malang Sarr, arrivé cet été, ne se montre pas encore à la hauteur des attentes placées en lui.

Face à cette situation, le patron du banc de l’ASM aurait fait passer un message clair à sa direction : il souhaiterait renforcer ce secteur de jeu d’ici la fin du mercato estival. La mise au point de Philippe Clement, lors de sa conférence de presse où il a insisté sur les faiblesses défensives de son équipe, aurait ainsi débouché sur de nouvelles exigences. Toujours selon la source, l’entraîneur de l’AS Monaco voudrait attirer en priorité un défenseur central supplémentaire. Les dirigeants monégasques s'activeraient dans ce sens.