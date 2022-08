PSG Mercato : Flash ! Accord trouvé entre le Paris SG et Bernardo Silva

Publié par JEAN-LUC D le 22 août 2022 à 13:05





PSG Mercato : Désireux de recruter un nouveau milieu de terrain, le Paris SG aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec Bernardo Silva.

PSG Mercato : Bernardo Silva intéressé par le projet du Paris SG

Ce week-end, le quotidien L’Équipe a confirmé des échanges entre Txiki Begiristain, le directeur sportif de Manchester City, et le duo Antero Henrique-Luis Campos pour le transfert de Bernardo Silva. Après avoir bouclé les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches, Luis Campos plancherait sur la fin du mercato estival du Paris Saint-Germain. Malgré les renforts déjà arrivés, Christophe Galtier attend toujours une recrue supplémentaire au milieu de terrain. Et celle-ci pourrait s’appeler Bernardo Silva.

« Selon nos sources, Paris a trouvé un accord contractuel avec le joueur. Par l’intermédiaire de Jorge Mendes, agent de Bernardo Silva et proche du club de la capitale (Mendes a déjà signé Vitinha et Renato Sanches cet été, preuve de sa grande proximité du moment), le PSG a déjà verrouillé la partie contractuelle du dossier. À priori, un bail de quatre saisons attend le Portugais à Paris. Une première étape importante, mais pas suffisante pour son transfert… », assure le portail Média Foot. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, l’ancien joueur de l’AS Monaco pourrait faire son retour en Ligue 1. Pep Guardiola ne ferme plus forcément la porte à cette éventualité.

PSG Mercato : Pep Guardiola ouvre la porte pour Bernardo Silva

Avant le match nul contre Newcastle (3-3), l’entraîneur de Manchester City a évoqué la situation de Bernardo Silva. Alors que le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone sont intéressés par le renfort de l’international portugais de 28 ans, Pep Guardiola indique qu’il respectera la volonté du joueur, même si son souhait est qu’il reste avec les Cityzens cette saison.

« Si vous forcez une personne à rester alors qu’elle ne veut pas rester, comment pouvez-vous lui faire tirer le meilleur parti d’elle ? C’est impossible. Je ne voudrais pas que quelqu’un parte maintenant, j’aime l’équipe que j’ai. (…) Mais tout peut arriver. Si une bonne offre arrive et que le joueur veut partir, nous trouverons une solution », a déclaré le technicien espagnol sur Sky Sports. Reste maintenant à savoir comment va se terminer ce dossier.