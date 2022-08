PSG Mercato : Un énorme coup de génie se dessine en défense !

Publié par JEAN-LUC D le 22 août 2022 à 17:05





PSG Mercato : À un peu plus d’une semaine de la fin du mercato estival, Luis Campos pourrait finaliser un joli coup en défense pour le compte du Paris SG.

PSG Mercato : Galtier met la pression pour le dégraissage

Après la victoire de ses hommes à Lille (1-7), Christophe Galtier a réitéré son envie d’évoluer avec un groupe restreint afin de ne pas mettre à mal la bonne ambiance qui règne en ce moment dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. « Ce groupe vit bien ensemble, il y a des relations entre les uns et les autres au quotidien. Nous essayons de nous aérer au maximum avant d’entrer dans un tunnel durant lequel nous serons presque tout le temps ensemble. Je le répète, nous chercherons à donner du temps du jeu à chacun, et c’est pour cela que nous ne devons pas avoir un effectif trop large. Pour que chacun se sente heureux et concerné par le projet cette saison », a déclaré l’entraîneur parisien au micro d’Amazon Prime, dimanche soir. Et cela tombe bien puisque les indésirables du PSG ont toujours la cote sur le marché.

PSG Mercato : Une porte de sortie inespérée s’ouvre pour un indésirable

Clairement poussé dehors ces deux dernières saisons, Layvin Kurzawa est toujours au Paris Saint-Germain, mais la donne pourrait changer d’ici la fin du mercato estival. En effet, le London Evening Standard révèle ce lundi que le latéral gauche français figure toujours sur les tablettes de Fulham. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’international tricolore de 29 ans peut faire ses valises contre un chèque de 5 millions d’euros et le club anglais aimerait bien le recruter.

Toujours selon la même source, le promu souhaiterait voir débarquer Layvin Kurzawa avant le 1er septembre, date de la fermeture du marché des transferts. Avec un budget important, les Cottagers ont déjà recruté sept joueurs avec Palhinha, Issa Diop, Andreas Pereira, Kevin Mbabu, Bernd Leno, Manor Solomon et Shane Duffy et comptent désormais s'offrir le numéro 20 du PSG et Neal Maupay de Brighton. Les Rouge et Bleu croisent les doigts et espèrent que Fulham ira jusqu’au bout dans ce dossier.