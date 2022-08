OM Mercato : Celta Vigo insiste pour une signature à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 22 août 2022 à 23:35





OM Mercato : En quête de renfort offensif cet été, le Celta Vigo insiste toujours pour enrôler un attaquant de l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : Le Celta Vigo ne lâche pas Cédric Bakambu

Lors de sa dernière prise de parole, le président Pablo Longoria a confirmé le souhait de l’Olympique de Marseille de se séparer de certains joueurs d’ici la fin du mercato estival. Il « aura des départs », avait-il indiqué. Confronté des exigences économiques, l’ OM doit en effet alléger sa masse salariale au plus vite. C’est dans cette optique que plusieurs éléments sont poussés vers la sortie. Alors qu’Arkadiusz Milik se rapproche de la Juventus Turin, le jeune crack Bamba Dieng est également proche de quitter le navire marseillais afin de s’engager en faveur du FC Lorient. Et ce n’est pas tout, Cédric Bakambu devrait lui aussi quitter l’ OM en cette fin de mercato. D’autant plus qu’un prétendant insiste pour sa signature.

Dario AS assure en effet que le Celta Vigo aurait fait de l’international congolais une cible prioritaire pour renforcer son attaque cette saison. Malgré la position ferme du principal concerné, qui refuse de bouger cet été, les dirigeants espagnols ne lâchent pas le morceau pour son transfert. Toujours selon la source, les Celestes comptent passer à l’offensive pour sa signature dans les prochains jours. Cette approche, si elle se confirme, ne devrait pas déplaire aux dirigeants de l’ OM. Bien au contraire, l’Olympique de Marseille ne ferme pas la porte au départ de son attaquant.

OM Mercato : Cédric Bakambu poussé vers la sortie

Hyperactif en termes de signatures, avec dix recrues officialisées cet été, le club phocéen souhaite à présent réaliser quelques ventes. Les Phocéens espèrent ainsi convaincre Cédric Bakambu d'accepter les offres qui lui seront proposées. Surtout que l’ancien attaquant de Villarreal ne rentre pas vraiment dans les plans d'Igor Tudor, qui le laisse régulièrement sur le banc de touche.

L'objectif pour l’Olympique de Marseille est de dégraisser son secteur offensif alourdi par les arrivées de Luis Suarez et Alexis Sanchez. Cédric Bakambu, qui possède l’un des plus gros salaires du vestiaire, estimé à environ 60 000 euros par mois, a ainsi de grandes chances de quitter l’ OM cet été, six mois seulement après sa venue. Les négociations entre les différentes parties devraient s’intensifier dans les jours à venir.