AS Monaco Mercato : Un cador de l'ASM pense à son départ

Publié par Anthony le 24 août 2022 à 01:25





AS Monaco Mercato : À quelques jours de la fin de la période estivale, un joueur de Monaco pourrait retourner dans son pays et animer la fin du mercato.

AS Monaco Mercato : Kevin Volland veut retourner en Allemagne

Alors que l'AS Monaco débute difficilement son début de saison même si le club a réalisé un bon mercato, un cador de l'équipe pourrait quitter la France pour retourner en Allemagne. En effet selon Footmercato, Kevin Volland souhaiterait retourner en Bundesliga où il a évolué de 2012 à 2020. Le joueur avait quitté le Bayer Leverkusen en 2020 pour rejoindre l'AS Monaco où il s'est direct imposé dans l'effectif devant un titulaire indiscutable sous les ordres de Niko Kovac.

Mais voilà, face à la concurrence des nouvelles recrues, Breel Embolo et Takumi Minamino, l'Allemand pourrait voir son temps de jeu réduit. Alors qu'il n'a joué aucun match de Ligue 1 depuis la reprise, il ne serait pas fermé à un départ en direction de l'Allemagne. Pour le moment, Volland n'a aucune touche dans son pays d'origine, mais il pourrait retourner à Hoffenheim, qui est à ce jour l'option la plus crédible. Le club garde un oeil sur la situation et pourrait recruter le joueur avant la fin du mercato.

AS Monaco Mercato : Un autre joueur va quitter le club

Outre Kevin Volland, un autre joueur de l'AS Monaco va quitter le club cet été. Harisson Marcelin devrait à nouveau être prêté dans un club qu'il connaît bien. Alors qu'il était annoncé du côté de son club formateur, l'AJ Auxerre, il devrait finalement retourner au Cercle Bruges, en Belgique selon L'Équipe. Il connaît bien le club vu qu'il y avait été prêté pour la saison 2020-2021 où il y avait joué 20 matchs de championnat. Revenu d'une saison quasi blanche suite à une grave blessure aux ischio-jambiers, il a participé à trois petits matchs de National 2 avec la réserve Monégasque pour son retou. En Belgique, le défenseur central va pouvoir se relancer pour tenter de gagner sa place à l'ASM l'année prochaine.