OL Mercato : Arsenal tente une grosse opération à Lyon !

Publié par Thomas G. le 23 août 2022 à 18:35





OL Mercato : De retour au premier plan cette saison, l'Olympique Lyonnais pourrait perdre l'un de ses meilleurs joueurs avant la fin du mercato.

OL Mercato : Arsenal veut recruter un milieu lyonnais

L’Olympique Lyonnais veut retrouver sa gloire d’antan cette saison. Dans cette optique, les dirigeants de l'OL se sont montrés très actif durant le mercato. La 8e place obtenue la saison dernière a laissé des traces en interne et Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico sont arrivés pour ramener les Gones au sommet. L’Olympique Lyonnais s’est renforcé en nombre cet été, mais la fin du mercato pourrait être difficile pour l'OL.

Selon les informations du journal anglais, The Sun, Arsenal a réactivé la piste Lucas Paqueta ces derniers jours. Les Gunners souhaiteraient recruter l’international brésilien si le dossier Youri Tielemans n’aboutit pas. Les Londoniens sont disposés à investir 50 millions d’euros pour convaincre l’OL de céder le génie brésilien. Mikel Arteta estime que Lucas Paqueta est le joueur idéal pour se renforcer son 4-3-3. Lucas Paqueta serait ouvert à l’idée d’un départ et la Premier League est l’une de ses destinations privilégiées. Les Gones n’écouteront pas d’offres en dessous de 60 millions d’euros et cette approche tardive pourrait être stoppée par les dirigeants de l’OL.

OL Mercato : La Premier League fait les yeux doux à Lucas Paqueta

Arsenal et Newcastle sont toujours intéressés par la signature de Lucas Paqueta cet été. Les deux cadors anglais pourraient passer à l'action dans les dernière heures du mercato. L’international brésilien aurait alors la possibilité de retrouver son ancien compère à Lyon, Bruno Guimarães, ou de rejoindre la colonie brésilienne d’Arsenal.

Cette situation pourrait ne pas faire les affaires des dirigeants de l'OL qui souhaitaient régler la situation de Lucas Paqueta rapidement. En cas d’offre tardive avoisinant 60 millions d’euros, l’Olympique Lyonnais pourrait se retrouver face à un dilemme. Les Gones auraient le choix entre renflouer les caisses du club et perdre un cadre ou garder Lucas Paqueta cette saison.