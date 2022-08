Stade Rennais Mercato : Une star du SRFC visée par l'OL et Nice

Publié par Thomas le 24 août 2022 à 10:05





Stade Rennais Mercato : Auteur d'une saison 2021/2022 XXL, le SRFC a vu cet été plusieurs gros clubs, dont l'OL et l'OGC Nice, foncer sur l'un de ses joyaux.

Stade Rennais Mercato : Benjamin Bourigeaud ciblé par l'OL et Nice

Véritable maître à jouer de l’équipe de Bruno Genesio, Benjamin Bourigeaud a longtemps laissé planer le doute sur son futur. À 28 ans, le joueur formé au RC Lens a vu plusieurs grosses écuries en Europe s’intéresser à lui en début de mercato, comme l’AS Rome, la Lazio ou encore Leicester. À un an de la fin de son contrat chez les Rouge et Noir, le milieu offensif semblait bel et bien se diriger vers une nouvelle expérience loin du SRFC. Mais à en croire France Bleu Armorique, Benjamin Bourigeaud avait également la cote cet été en France.

D’après la radio locale, le natif de Calais était entré dans le viseur de l’Olympique Lyonnais et de l’OGC Nice, qui cherchaient tous les deux des renforts pour leur secteur offensif. Auteur de 11 buts et 12 passes décisives la saison dernière, Bourigeaud s’est hissé comme l’un des joueurs les plus efficaces de notre championnat. Des performances qui n’ont évidemment pas échappé à Florian Maurice, qui, en parallèle, travaillait sur la prolongation de son maestro. D’après la source, le joueur aurait lui-même refusé les avances des deux clubs français, décidant finalement de poursuivre l’aventure au Stade Rennais.

Stade Rennais Mercato : Bourigeaud en passe de prolonger au SRFC

Si le Stade Rennais se montre cet été plutôt timide par rapport à l'an passé en termes de signatures, malgré déjà 4 arrivées, le club breton peut se targuer d’avoir, pour l’instant, conserver la plupart de ses cadres de la saison passée. Outre Nayef Aguerd parti rejoindre West Ham en début de mercato, Bruno Genesio est garanti cette saison de disposer de son attaquant star Martin Terrier, qui pourrait même prolonger jusqu’en 2026.

Même schéma pour le latéral Birger Meling, qui devrait parapher un nouveau bail chez les Rouge et Noir. Mais la plus grande prouesse de Florian Maurice est peut-être le dossier Benjamin Bourigeaud. Très proche d’un départ en début d’été, le milieu devrait finalement prolonger son aventure au SRFC. Des discussions seraient en cours entre le joueur et la direction bretonne pour une extension de contrat, qui pourrait intervenir dans quelques jours.