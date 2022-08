ASSE Mercato : Un départ inattendu bouclé à l'AS Saint-Etienne !

Publié par ALEXIS le 24 août 2022 à 17:36





ASSE Mercato : Un cadre de Saint-Etienne se rapproche de l’ESTAC, tandis que les Verts attendent une autre recrue en provenance de Troyes.

ASSE Mercato : Le transfert de Mahdi Camara bouclé

Plusieurs joueurs sont toujours en instance de départ à l’ ASSE. Les noms d'Adil Aouchiche, Yvan Neyou, Charles Abi ou encore Jean-Philippe Krasso reviennent avec insistance. Ce mercredi, L’Équipe révèle que Mahdi Camara (24 ans) est aussi concerné par un départ. Il est même tout proche d’un transfert avant la fermeture du marché estival le 1er septembre 2022. « Les dirigeants de l’AS Saint-Étienne ont acté, ces dernières heures, le départ de leur milieu de terrain, avant la fin du mercato. Reste encore à connaître son futur club », a fait savoir le quotidien sportif, tout en indiquant que l'ESTAC est intéressé par le profil de l’ancien capitaine de l’ ASSE, mais sous la forme « de prêt ».

Cependant, Mahdi Camara « n’a pas encore donné son accord pour rejoindre l'Aube », comme le précise la source. À Troyes, les responsables espèrent pouvoir finaliser l'arrivée du Franco-Gambien.

ASSE Mercato : Florian Tardieu en route pour l'AS Saint-Etienne

La fin du mercato estival s’annonce décisive à l’ ASSE. La connexion entre le club stéphanois et son homologue aubois est toujours active. Après Jimmy Giraudon, Dylan Chambost et Lenny Pintor, un quatrième joueur que Laurent Batlles a eu sous ses ordres à Troyes pourrait débarquer dans le Forez. Il s’agit du milieu défensif Florian Tardieu (30 ans). D’après L’Équipe, « il est déjà d'accord personnellement » avec l'AS Saint-Etienne, mais les « discussions sont toujours en cours » pour son transfert chez les Verts. Une autre cible stéphanoise à l’ESTAC, Yoann Touzghar, devrait quant à lui s’engager avec l’AC Ajaccio pour deux ans, ce mercredi. Rappelons que l' ASSE a recruté Matthieu Dreyer, mardi. Le gardien de but arrivé du FC Lorient est la 8e recrue estivale des Verts.