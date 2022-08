OGC Nice Mercato : Lucien Favre rétablit la vérité à Nice

Publié par Timothée Jean le 24 août 2022 à 21:36





OGC Nice Mercato : Frustré et mécontent de sa direction, Lucien Favre serait-il prêt à claquer la porte ? L’entraîneur niçois s’est exprimé à ce sujet.

OGC Nice Mercato : Lucien Favre dément toute tension avec sa direction

À quoi ressemblera l’effectif de l’OGC Nice cette saison 2022-2023 ? Après une belle saison en championnat, marquée par une qualification pour les barrages de la Ligue Europa Conférence, le club azuréen nourrit de grandes ambitions cet été. Arrivé en remplacement de Christophe Galtier, parti au Paris Saint-Germain, Lucien Fabre souhaite bâtir un effectif compétitif pour la suite de la saison. L’entraîneur suisse souhaite surtout attirer des renforts de tailles en vue de jouer les premiers rôles en Ligue 1 et aller le plus loin possible sur la scène européenne.

Seulement, les dirigeants de l’OGC Nice ont du mal à répondre favorablement à ses exigences. Confrontés à des difficultés économiques, les décideurs niçois se montrent plus ou moins discrets sur le marché des transferts. Une lenteur du mercato qui inquiéterait Lucien Favre, conscient des limites de son effectif. Certains médias évoquent même la thèse d’une éventuelle démission. Une information inquiétante vite démentie par le principal concerné.

Interrogé sur le sujet, Lucien Favre a en effet tenu à rassurer tout le monde. « Je ne suis pas du tout agacé. Le mercato est très difficile. Il dure jusqu’à fin août. Je n’ai pas de problème avec ça. On attend plusieurs joueurs. Mais ce n’est pas facile. Ce qui est dur, c’est de prendre de bons joueurs. Quand ils ont le choix, ils ne viennent pas chez nous », a-t-il indiqué dans des propos rapportés par RMC Sport. Le patron du banc reste donc optimiste pour la suite de son recrutement. Il sait aussi que cette fin de mercato dépendra en grande partie d’une qualification pour les phases finales de la Ligue Europa Conférence.

OGC Nice : Lucien Favre est confiant pour la qualification

Battu à l'aller (1-0), l’OGC Nice accueille jeudi soir le Maccabi Tel Aviv pour le barrage retour de la Ligue Europa Conférence. Les Aiglons devront nécessairement s’imposer devant leur public en vue de se qualifier pour la suite de la compétition. L’entraîneur Lucien Favre est même très confiant pour cette rencontre décisive. Il promet une remontada face à l’écurie israélienne. « Oui, cela n'a pas changé. J'ai toujours la confiance que l'on va passer (…) On veut tous passer. Il faut vraiment que l'on passe », a-t-il ajouté. Rendez-vous pris ce jeudi soir à l’Allianz Riviera.