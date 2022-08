OM Mercato : Cristiano Ronaldo, Longoria fait une grande annonce

Publié par Thomas le 25 août 2022 à 09:36





OM Mercato : Alors que la folle rumeur d'une arrivée de Cristiano Ronaldo à Marseille commençait à prendre de l'ampleur, Pablo Longoria a tenu à réagir.

OM Mercato : La folle rumeur Cristiano Ronaldo s’empare de Marseille

Auteur d’un mercato estival sensationnel, marqué par 11 arrivées de taille, l’Olympique de Marseille se permet de rêver grand depuis sa 2e place de championnat la saison dernière et sa qualification en Ligue des Champions. Si les Phocéens ont d’abord connu quelques grabuges en début d’été avec le départ soudain de leur entraîneur Jorge Sampaoli puis l’arrivée non moins surprise du Croate Igor Tudor, le club s’est peu à peu remis sur pied, signant notamment de très grosses pointures comme le défenseur droit Jonathan Clauss, l'attaquant Alexis Sanchez ou encore cette semaine le défenseur central Eric Bailly. Mais ces derniers temps, les supporters de l’ OM militent pour un tout autre type de recrutement, bien plus spectaculaire, celui de Cristiano Ronaldo.

L’international portugais, en froid avec sa direction de Manchester United, fait l’objet d’une grande mobilisation de la part des fans marseillais sur la toile pour qu’il rejoigne le Sud de la France et recrée sa mythique rivalité avec Lionel Messi (PSG). Un hashtag #RonaldoOM a même vu le jour, se hissant à la première place des tendances sur le réseau social Twitter. Une folie à laquelle certains supporters commençaient à croire, d’autant que la communication autour de ce dossier restait encore floue côté Olympique de Marseille, du moins jusqu’à aujourd’hui.

OM Mercato : Pablo Longoria sort enfin du silence pour Cristiano Ronaldo

Dans une vidéo YouTube, l’insider Fabrizio Romano a décidé de faire le point sur la folle rumeur de Ronaldo à l’ OM. Après avoir expliqué le contexte autour de la situation du quintuple Ballon d’Or, le journaliste italien explique que l’attaquant ne fait pas du tout partie des plans de Pablo Longoria qui serait, de son côté, plutôt vexé de voir cette piste apparaître. Très actif sur le marché depuis la fin de saison, le président olympien travaille d’arrachepied pour recruter des grands joueurs à chaque poste. Pour le dirigeant espagnol, la rumeur naissante de Ronaldo à Marseille serait un manque de reconnaissance pour son travail. " Pour l’instant il n’y a rien, aucune rencontre, aucune négociations Pablo Longoria est énervé et triste à propos de ces rumeurs. Avec Javier Ribalta et son équipe, ils font le mieux possible pour reconstruire l’Olympique de Marseille. Construire une équipe de top niveau, ce n’est jamais simple. Le joueur ne fait pas du tout partie du projet, l’ OM a une différente vision, un projet différent ", explique Romano.

Concernant le joueur de 37 ans, le journaliste explique que " la situation est la même, Jorge Mendes essaye de trouver la meilleure solution pour Cristiano Ronaldo jusqu’à la dernière heure du mercato. Mais ce n’est pas simple de trouver un club au niveau de Cristiano Ronaldo. Manchester United insiste disant que CR7 n’est pas à vendre, mais voyons jusqu’à la fin ce qu’il peut se passer ". Pour rappel, l’ex-star du Real Madrid a vu son agent le proposer au PSG, au Bayern Munich et à l’Atlético Madrid cet été. Il y a peu, le joueur était associé à un départ vers le Borussia Dortmund pour pallier au forfait de l’Ivoirien Sébastien Haller, mais le président du BVB a vite coupé court à cette possibilité. Désormais, l’option la plus probable serait que Ronaldo reste une saison de plus chez les Red Devils.