Angers SCO Mercato : Un milieu prometteur signe au SCO !

Publié par ALEXIS le 25 août 2022





Angers SCO Mercato : Un milieu offensif formé au SCO et en fin de contrat a pris une grande décision officielle concernant son avenir.

Angers SCO Mercato : Waniss Taïbi prolonge son contrat jusqu'en juin 2025

En fin de contrat depuis le 30 juin 2022, Waniss Taïbi avait la possibilité de quitter librement l'Angers SCO. Mais après plusieurs semaines de réflexion et de tractation, il a décidé de poursuivre l’aventure en Anjou, comme le souhaitait son club formateur. La direction du SCO et le milieu offensif ont ainsi prolongé leur contrat. Ils se sont liés pour trois années supplémentaires, soit jusqu’en juin 2025. « Formé à Angers SCO, le jeune milieu de terrain né en 2002 a prolongé son contrat au sein de son club formateur. Il est lié aux Noir & Blanc jusqu’au 30 juin 2025 », a communiqué le SCO.

Angers SCO Mercato : Le milieu offensif apprécie la confiance du SCO

Arrivé au centre de formation des Angevins à l’été 2017 en provenance du FC Limoges, club de sa ville natale, Waniss Taïbi avait signé son premier contrat professionnel avec son club de coeur en juin 2019. Il se réjouit donc de poursuivre sa carrière au sein du club de Maine-et-Loire, qui lui fait confiance. « Signer son premier contrat professionnel dans son club formateur, c’était quelque chose d’incroyable pour moi. Mais en plus de prolonger, cela signifie que le club croit en moi, ça renforce ma confiance et mon épanouissement au sein de la structure. Je suis très heureux… », a déclaré l’international U20 français.

Angers SCO Mercato : Le nouveau défi de Waniss Taïbi avec Angers

Le nouveau défi de Waniss Taïbi à l'Angers SCO est maintenant de tout faire pour mériter la confiance de l’entraîneur Gérald Baticle et du club. « Mes objectifs à titre personnel ? C’est avant tout de jouer régulièrement, de pouvoir débuter des matchs et de m’imposer dans mon club formateur après ces cinq années. Ce serait pour moi ma plus belle réussite. Et pour cela, je travaille à chaque entraînement pour progresser encore et encore », a confié le joueur de 20 ans.