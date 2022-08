PSG Mercato : Un changement de cap surprenant pour Idrissa Gueye

Publié par JEAN-LUC D le 26 août 2022 à 05:06





PSG Mercato : Annoncé vers un retour à Everton, le milieu de terrain du Paris SG, Idrissa Gueye, pourrait prendre une autre destination.

PSG Mercato : Idrissa Gueye pisté au Portugal

Trois ans après son arrivée en direction d’Everton pour 30 millions d’euros, Idrissa Gueye n’est plus le bienvenu au Paris Saint-Germain. À un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain de 32 ans est poussé vers la sortie. Depuis quelques semaines, il a d’ailleurs été reversé dans le « Loft » des indésirables qui sont priés de se trouver un nouveau point de chute cet été. Selon plusieurs sources anglaises, les Toffees seraient intéressés par le retour de leur ancien joueur.

Un accord contractuel aurait même déjà été trouvé entre l’international sénégalais et Liverpool. Mais les négociations avec le Paris SG s’enlisent puisque Luis Campos et Antero Henrique refusent de résilier le bail de Gueye pour un retour libre à Everton. Une situation qui pousserait d’autres clubs à tenter leur chance pour l’ancien joueur du LOSC. Ce jeudi, le journaliste Fabrice Hawkins assure que le FC Porto et le Sporting Portugal seraient désormais sur les traces du natif de Dakar. Les deux clubs portugais auraient même lancé des pourparlers avec les décideurs parisiens pour s’attacher les services d’Idrissa Gueye, et Antero Henrique serait prêt à faire un énorme geste pour leur faciliter la tâche dans ce dossier.

PSG Mercato : La décision surprenante d'Antero Henrique pour Gueye

Le spécialiste mercato de RMC Sport explique que le responsable des ventes au Paris Saint-Germain, contrairement à Everton à qui il réclame une indemnité de transfert, serait prêt à laisser libre Idrissa Gueye en cas de départ vers le Portugal. Une manoeuvre qui pourrait pousser les pensionnaires de Goodison Park à formuler une offre acceptable ou à abandonner définitivement cette piste. Reste maintenant à savoir quelle sera la décision du principal concerné.