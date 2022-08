PSG Mercato : Mauro Icardi, Wanda Nara répond sèchement à Galtier

Publié par JEAN-LUC D le 12 août 2022 à 17:33







PSG Mercato : Christophe Galtier a confirmé la mise à l’écart de Mauro Icardi. Wanda Nara, épouse du joueur, a évoqué sa situation avec le Paris SG.

PSG Mercato : Le conseil de Christophe Galtier à Mauro Icardi

Placé sur la liste des indésirables, Mauro Icardi n’a pas encore trouvé de point de chute pour quitter le Paris Saint-Germain. En marge de la réception de Montpellier HSC prévue pour ce samedi, à 21h, au Parc des Princes, pour le compte de la 2e journée de Ligue 1, Christophe Galtier a ouvertement conseillé à son attaquant de 28 ans d’aller se relancer ailleurs.

« Évidemment que ça n’a pas été facile. J’ai vu Mauro en début de semaine à la reprise. Son absence au dernier match était liée à un choix purement sportif. Je l’ai vu en début de semaine pour lui préciser que je vais restreindre le groupe et que je ne vais pas travailler avec 25 joueurs de champ. Le club travaille en étroite collaboration avec Mauro pour trouver la meilleure solution possible », a déclaré l’entraîneur parisien.

Puis d’ajouter : « Mauro a eu très peu de temps de jeu ces dernières saisons et je pense qu’il est important pour lui qu’il se relance (…) Il n’a pas tout perdu comme ça, mais c’est vrai que ça fait deux ans que c’est difficile. À un certain moment, le fait de changer de lieu, d’endroit ou de retrouver un endroit plus favorable permet de relancer une carrière. » Un message parvenu aux oreilles de la représentante de l’ancien capitaine de l’Inter Milan. Wanda Nara n’a pas tardé à réagir sur la situation de son époux.

PSG Mercato : La mise au point de Wanda Nara

La sulfureuse Wanda Nara n’apprécie pas du tout ce qui se raconte sur la situation de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain. La présentatrice n’a pas pris de gants pour asséner ses vérités lors d’une interview avec le Corriere dello Sport. La femme d’affaires argentine rappelle surtout à Christophe Galtier et aux dirigeants parisiens que pour se séparer d’un joueur sous contrat il faut lui verser des émoluments.

« Mauro continue à faire partie du club pendant encore deux ans. Pour libérer un joueur, il faut payer beaucoup d'argent et ce n'est pas le cas », a lâché Wanda Nara avant d’ajouter : « ce sont des choses qui arrivent quand tu changes d'entraîneur et que le nouveau prend d'autres décisions. C'est pour ça qu'il y a aussi des changements ou des transferts, ça peut arriver, mais il y a beaucoup de joueurs qui se retrouvent dans cette situation dans ce club et dans d'autres clubs aussi. Merci de demander et de me demander, je suis la seule à savoir des choses. Pas comme d'autres qui parlent sans rien savoir. » Sous contrat jusqu'en juin 2024, le natif de Rosario ne compte pas se faire chasser aussi facilement. Le PSG est donc prévenu.