Stade Rennais : Genesio confirme deux coups durs pour RC Lens-SRFC

Publié par Thomas le 25 août 2022 à 14:54





En conférence de presse, Bruno Genesio a fait le point sur l'effectif du Stade Rennais, annonçant plusieurs forfaits pour la rencontre RC Lens-SRFC.

Stade Rennais : Kalimuendo et Lovro Majer absents contre le RC Lens

Après sa victoire importante contre l’AC Ajaccio dimanche dernier, le SRFC souhaite enchaîner ce week-end face à une redoutable équipe du RC Lens. Vainqueur de Monaco (1-4) avec la manière, l’équipe de Franck Haise offre un défi de taille à Bruno Genesio qui devra en parallèle se passer de deux de ses joyaux pour cette rencontre. Comme annoncé par L’Équipe en milieu de semaine, Arnaud Kalimuendo s’est blessé durant l’entraînement, une tendance confirmée par l’entraîneur du Stade Rennais qui annonce son absence dans le groupe face aux Sang et Or. En plus de la recrue estivale, les Rouge et Noir devront une nouvelle fois se passer de leur maître à jouer au milieu de terrain, Lovro Majer. Victime d’une fracture du nez la semaine passée, le Croate ne sera pas de la partie ce samedi malgré un retour à l’entraînement.

" Lovro est toujours en reprise, il va mieux, bonne nouvelle pour lui mais ne pourra pas être dans le groupe samedi. Le point noir c’est la lésion de Kali, qui ne pourra pas être là samedi. Birger Meling est opérationnel pour le groupe ce week-end. Steve est peut-être disponible ", a annoncé Bruno Genesio ce jeudi en conférence de presse. En parallèle, le coach rennais a confirmé une nouvelle fois la mise à l’écart du portier sénégalais Alfred Gomis. " Non je ne pense pas que ce soit la bonne solution (le mettre dans le groupe contre Lens, ndlr). Il faut être logique avec les décisions prises. Il faut qu’il y ait une certaine ligne directrice. Je n’ai aucune info pour les possibilités de départ. "

Concernant l'attaquant guinéen, Serhou Guirassy, en instance de transfert, Bruno Genesio préfère botter en touche, affirmant que l’ancien Amiénois n’était pas exclu du groupe mais qu’il faisait les frais d’une grande concurrence à son poste. " Serhou n’a jamais été exclu du groupe. C’est un joueur qui est dans une situation un peu entre les deux. On est trop nombreux au poste d’attaquant. Pour samedi on verra ce qu’il en est ", a-t-il déclaré. Si l’absence d’Arnaud Kalimuendo (touché à la cuisse) est un coup dur pour Bruno Genesio, qui comptait le réassocier à Gaëtan Laborde en pointe, elle pourrait néanmoins profiter à Jérémy Doku.

Stade Rennais : Doku, " J’ai faim, j’ai vraiment faim "

Présent en conférence de presse ce jeudi, l’attaquant belge Jérémy Doku est revenu sur son début de saison prometteur avec le SRFC, lui qui avait souffert la saison passée de nombreuses blessures freinant sa progression. " Je me sens mieux que l’année passée, après l’Euro ça a enchaîné très vite. On a eu 6 semaines de vacances, ça m’a bcp aidé à me préparer. Le début de saison se passe bien aussi, j’ai eu du temps de jeu progressivement cette saison ", a indiqué le Diable Rouge.

Après deux saisons décevantes, le wonderkid de 20 ans semble enfin remis sur les bons rails pour montrer tout son potentiel offensif. Après avoir changé son rythme de vie et longuement travaillé sa récupération cet été, Jérémy Doku ne veut en aucun cas craindre les blessures. " Faut pas avoir peur, ce n’est pas bon pour les muscles (rires). Se blesser ça fait partie du job. Marc Raquil (préparateur physique, ndlr) m’a fait travailler à Tenerife sur des points que je devais renforcer, l’aspect athlétique (course) et modifier quelques petits aspects de mon jeu “, a annoncé l’ailier belge.

Contre le RC Lens ce week-end, l’attaquant pourrait de fait connaître sa première titularisation de la saison, après plusieurs entrées en jeu remarquées contre Lorient, Monaco et Ajaccio. " J’ai faim, j’ai vraiment faim. Je veux enfin montrer ce dont je suis capable, a déclaré le joueur avant de poursuivre, j’ai fait plus gaffe à ce que je mangeais, le sommeil. Je fais encore plus attention ".

Concernant tout départ, Jérémy Doku indique ne jamais avoir réellement songé à quitter Rennes malgré sa situation délicate. Dans le viseur de plusieurs écuries en Europe, l’international belge ne pense qu’au SRFC et ne compte pas partir d’ici la fin du mercato. " Non jamais j’ai pensé partir. J’étais trop focalisé sur ce qui se passait sur le terrain. "