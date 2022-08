PSG Mercato : 8M€, le départ d'un gardien se précise au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 25 août 2022 à 17:06





PSG Mercato : Pour le compte de la 4e journée de Ligue 1, le Paris SG reçoit Monaco. Avant ce choc, le départ d'un gardien se précise.

PSG Mercato : Négociations avancées entre le Paris SG et Navas

Alors que Christophe Galtier a décidé de faire de Gianluigi Donnarumma son gardien numéro un 1, Keylor Navas a pris la résolution de quitter le Paris Saint-Germain. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, l’ancien portier du Real Madrid se rapproche sérieusement du SSC Naples, où un poste de titulaire l’attend. Déjà d’accord avec le club italien sur les termes de son futur engagement, Keylor Navas voudrait que les dirigeants parisiens acceptent de résilier son bail avec une énorme compensation financière à la clé. Et d’après les informations de Foot Mercato, les positions des deux parties se rapprocheraient dans ce dossier.

« Selon nos informations, le vétéran négocie actuellement avec Paris pour que son contrat soit résilié, et pouvoir s’engager plus facilement avec l’écurie de Serie A, dont les moyens restent un peu limités », explique le média sportif. Ce dernier ajoute que « le PSG pourrait bien régler un montant de 7 à 8 millions d’euros au gardien costaricien, soit environ un an de salaire sur les deux années de contrat qu’il reste au joueur, sans inclure les différents charges et impôts ». Arrivé en septembre 2019 pour 15 millions d’euros, l’ancien pensionnaire de Levante serait déjà attendu à Naples.

PSG Mercato : Keylor Navas attendu à Naples d’ici 48h

À la recherche d’un gardien de but expérimenté afin de l’installer en tant que numéro 1, le SSC Naples a jeté son dévolu sur Keylor Navas. À en croire les révélations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, les Partenopei aimeraient en effet boucler l’arrivée de l’international costaricien d’ici ce week-end. Une information confirmée par le journal La Repubblica dans son édition de ce jeudi.

Le quotidien napolitain précise effectivement que le portier de 35 ans est attendu dans les prochaines 48 heures à Naples afin de passer sa visite médicale et signer dans la foulée « un contrat de deux saisons, plus une année en option (ou trois ans fermes) avec un salaire de 4,5M€ et des bonus », souligne Foot Mercato.

Toujours selon le portail francilien, le départ de Navas pourrait débloquer l’arrivée du milieu de terrain napolitain Fabian Ruiz à Paris. Keylor Navas pourrait donc ne pas faire partie de l'effectif de Christophe Galtier pour la réception de l'AS Monaco, dimanche soir, en clôture de la quatrième journée de Ligue 1.