OM Mercato : Après Milik, d’autres départs se précisent à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 25 août 2022 à 17:36





OM Mercato : L’Olympique de Marseille avance enfin pour dégraisser son effectif. Après Arkadiusz Milik, d’autres départs inattendus se précisent.

Tonitruant depuis l’ouverture du mercato estival, l’ OM a recruté à tour de bras ces dernières semaines. Le club phocéen a déjà officialisé l’arrivée de onze nouvelles recrues cet été, et ce n’est pas encore terminé. Le président marseillais Pablo Longoria et son équipe s’activent en silence pour faire venir un ou deux renforts supplémentaires. Mais la direction phocéenne fait toujours face au même impératif : elle devra dégraisser son effectif pléthorique avant la fermeture du marché des transferts.

Confronté à cette obligation économique, Pablo Longoria s’active alors pour se séparer de plusieurs éléments. Même les plus grandes valeurs marchandes du club ne sont pas épargnées. C’est par exemple le cas d’Arkadiusz Milik qui est sur le point de s’engager avec la Juventus. Le club italien indique d’ailleurs que l’attaquant polonais est arrivé ce jeudi à Turin afin de passer la traditionnelle visite médicale. Si tout se passe bien, l’ancien buteur de Naples s’engagera officiellement avec les Bianconeri sous la forme d’un prêt payant, avec option d’achat.

Toutefois, Arkadiusz Milik ne sera pas le dernier joueur à quitter l’Olympique de Marseille en cette fin de mercato estival. Le journaliste de L’Équipe, Karim Bennani, assure en effet que le club phocéen compte boucler trois départs d’ici jeudi prochain, date de la fermeture officielle du mercato. Ces possibles ventes devraient suffire à l’ OM pour rééquilibrer ses comptes qui sont dans le rouge.

OM Mercato : Duje Caleta-Car n'est pas épargné

Les prochains jours s’annoncent donc très mouvementés du côté de l’Olympique de Marseille, notamment dans le sens des départs. La question qui se pose dorénavant est de savoir : quels seront les joueurs sacrifiés en cette fin de mercato ? À première vue, Bamba Dieng, Cédric Bakambu et Jordan Amavi sont les plus gros candidats à un départ. Le premier est fortement pressenti pour rebondir en Premier League. L’attaquant congolais, lui, n'a pas l'intention de partir, et son départ au Celta Vigo semble assez compliqué. Même son de cloche pour l’ancien joueur de l’OGC Nice.

La direction marseillaise mettrait ainsi la pression sur ses trois joueurs afin qu’ils acceptent les offres qui se présenteront pour leur transfert. Cette mission stagne pour le moment. À une année de la fin de son contrat expirant en juin 2023 avec l’OM, Duje Caleta-Car devrait également être l'un des joueurs sacrifiés. Et pour cause, l’objectif des pensionnaires du Vélodrome est de le vendre dès cet été afin d’éviter qu’il parte gratuitement dans un an. Le problème, c’est que peu de clubs se bousculent pour sa signature. S’il n’est pas vendu cet été, la direction marseillaise n’exclut pas pour autant l’idée de prolonger son contrat.