PSG Mercato : Disasi, l’AS Monaco fixe une condition démesurée

Publié par JEAN-LUC D le 25 août 2022 à 19:06





PSG Mercato : Annoncé dans le collimateur du Paris SG en cas d’échec de la piste Milan Skriniar, Axel Disasi ne sera pas facile à déloger de l’AS Monaco.

PSG Mercato : Luis Campos veut attirer Axel Disasi au Paris SG

Alors que les négociations avec l’Inter Milan sont au point mort avec Milan Skriniar, le Paris Saint-Germain, qui cherche toujours à renforcer sa défense centrale, serait désormais intéressé par le défenseur central de l’AS Monaco, Axel Disasi. En effet, selon les informations du quotidien L’Équipe, Luis Campos aimerait recruter le joueur de 24 ans sur cette fin de mercato estival.

Arrivé à l’été 2020 en provenance du Stade de Reims pour 13,5 millions d’euros, Axel Disasi pourrait ainsi débarquer dans la capitale d’ici le 1er septembre pour venir renforcer la charnière centrale de l’équipe de Christophe Galtier. Le PSG pourrait aussi avoir en tête de développer le joueur pour réaliser une belle plus-value ce qui est également fort possible compte tenu du talent et du potentiel de Disasi. Cependant, l’ASM n’aurait pas encore dit son dernier mot dans cette affaire.

PSG Mercato : L’AS Monaco place les barbelés autour d’Axel Disasi

Malgré son intérêt pour Axel Disasi, le Paris Saint-Germain n’aurait pas encore débuté de négociations avec les dirigeants de l’AS Monaco pour un éventuel transfert cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le club de la Principauté, Disasi est évalué à plus de 20 millions d’euros par sa direction. Toutefois, le club du Rocher n’aurait aucun besoin de vendre, à moins d’une offre hors marché dans les derniers jours du marché des transferts, surtout si les décideurs parisiens étaient à court de solution pour trouver son dernier défenseur central demandé par Christophe Galtier. Une touche finale « made in France » est possible encore dans cette dernière semaine du mercato, alors que le PSG ne parvient pas à boucler ses dernières opérations.

Affaire à suivre donc…