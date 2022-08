PSG : Des retrouvailles sensationnelles pour le Paris SG en LDC

Publié par JEAN-LUC D le 25 août 2022 à 21:06





L’UEFA a effectué le tirage au sort des phases de poules de la Ligue des Champions ce jeudi. Et le PSG connaît désormais ses futurs adversaires.

Le PSG dans le groupe H avec la Juve, Benfica et Maccabi Haifa

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions a livré son verdict ce jeudi à Istanbul. Placés dans la poule H, Christophe Galtier et ses hommes connaissent désormais leurs trois adversaires pour la phase de poules à venir : la Juventus Turin, le Benfica Lisbonne et le Maccabi Haïfa. Sur son chemin pour sa quête de sa première étoile en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain sait maintenant en partie ce qui l’attend à compter du mois de septembre. Un groupe plutôt abordable pour les Rouge et Bleu qui retrouveront d’anciennes connaissances lors de cette phase de groupes.

Des retrouvailles avec Adrien Rabiot et Angel Di Maria

Mis dans le chapeau 1 grâce à son titre acquis en Ligue 1 la saison dernière, le PSG était sûr d’éviter certains cadors européens (Manchester City, Real Madrid, Bayern Munich…) Mais les hommes de Christophe Galtier savaient qu’ils pouvaient notamment tomber sur de gros morceaux dans le Chapeau 2, comme Liverpool ou la Juventus Turin.

En raison de la Coupe du Monde au Qatar, organisée du 20 novembre au 18 décembre, la phase de groupes de la Ligue des Champions de cette saison va être particulièrement resserrée. Les six journées se joueront en l’espace de deux moins de deux mois entre le 6 septembre et le 2 novembre. Cette confrontation face à la Vieille Dame sera notamment marquée par le retour d’Adrien Rabiot et Angel Di Maria au Parc des Princes.

Le tirage complet :

Groupe A

Ajax Amsterdam, Liverpool, Naples, Glasgow Rangers

Groupe B

FC Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Club Bruges

Groupe C

FC Bayern Munich, FC Barcelone, Inter Milan, Viktoria Plzen

Groupe D

Francfort, Tottenham, Sporting, Olympique de Marseille

Groupe E

AC Milan, Chelsea, Salzbourg, Dinamo Zagreb

Groupe F

Real Madrid, RB Leipzig, Chakhtar Donetsk, Celtic FC

Groupe G

Manchester City, FC Séville, Borussia Dortmund, FC Copenhague

Groupe H

Paris Saint-Germain, Juventus Turin, Benfica, Maccabi Haïfa.