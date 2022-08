OM Mercato : Coup dur pour Marseille, une vente échoue en attaque

Publié par Timothée Jean le 26 août 2022 à 16:06





OM Mercato : Contraint d’alléger sa masse salariale, l’Olympique de Marseille ne parvient toujours pas à se séparer d’un attaquant.

OM Mercato : Le Celta Vigo jette l’éponge pour Cédric Bakambu

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille réalise un recrutement très ambitieux. Le club phocéen a déjà officialisé l’arrivée de onze renforts et tente d’attirer au moins une recrue supplémentaire avant la fermeture du mercato estival. En revanche, l’ OM peine à se débarrasser de certains indésirables. C’est notamment le cas de Cédric Bakambu. L’international congolais fait partie des nombreux éléments que l’ OM souhaite mettre à la porte, pas forcément à cause de leur niveau de jeu, mais plutôt en raison de leur salaire conséquent ou de leur valeur sur le marché.

À l’instar de Jordan Amavi, Bamba Dieng ou encore Duje Caleta-Car, l’ancien attaquant de Villarreal est donc prié de se retrouver un nouveau point de chute au plus vite. Conscient de cette situation, le Celta Vigo est rapidement entré en contact avec Cédric Bakambu afin de boucler sa signature. Présent en conférence de presse, l’entraîneur des Celestes, Eduardo Coudet, a confirmé qu’il était bel et bien impliqué dans les discussions pour faire venir le buteur marseillais. Il a échangé avec le principal concerné, mais ces négociations se sont finalement soldées par un échec.

OM Mercato : Cédric Bakambu déterminé à rester à Marseille

Longtemps intéressé par le profil du buteur de 31 ans, le Celta Vigo a tiré un trait sur ce dossier. D’autant plus que Cédric Bakambu ne songe pas à un départ de l’ OM. C’est du moins ce qu’a expliqué Eduardo Coudet. « Bakambu m’a dit depuis un moment qu’il ne comptait pas venir. Il m'a remercié. Mais qui sait ? Peut-être que demain, il m'appellera et il me dira : j’en suis », a-t-il confié dans des propos rapportés par BeIN Sports.

Arrivé lors du dernier mercato hivernal, l’attaquant congolais est donc déterminé à poursuivre son aventure sur la Canebière. Il espère disputer la prochaine Ligue des Champions sous les couleurs phocéennes. Il reste désormais à savoir quelle sera la décision finale de sa direction. Les dirigeants marseillais ont moins de dix jours pour réduire leur effectif.