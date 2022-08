OGC Nice Mercato : Le PSV Eindhoven pense à un attaquant du Gym

Publié par ALEXIS le 27 août 2022 à 00:36





OGC Nice Mercato : Un nouveau joueur du Gym a tapé dans l’oeil du PSV Eindhoven. Le club néerlandais pense à lui pour remplacer Cody Gakpo sur le départ.

OGC Nice Mercato : Calvin Stengs visé par le PSV Eindhoven

Le PSV Eindhoven se serait lancé aux trousses de Calvin Stengs à l’ OGC Nice, selon les informations de Foot Mercato. Le club néerlandais veut en effet rapatrier l’ancien joueur de l’AZ Alkmaar (club d’Eredivisie). Les Fermiers ont coché le nom de l’ailier droit du Gym pour prendre la place de Cody Gakpo, à en croire la source. Le joueur évalué à 30 M€ sur le marché des transferts est convoité par Manchester United. Recrue estivale 2021 de l’ OGC Nice, Calvin Stengs est sous contrat jusqu’en juin 2026, mais le club azuréen ne le retiendrait pas si l’offre du PSV Eindhoven est intéressante. L’international néerlandais (7 sélections) a été acheté à l’AZ à 15 M€ et sa valeur marchande actuelle est estimée à 13 M€.

Il faut dire que Calvin Stengs n’est pas parmi les premiers choix offensifs de Lucien Favre, comme il ne l’était pas sous les ordres de Christophe Glatier, l’ancien entraineur des Niçois, parti au PSG. Il avait été titulaire seulement 11 fois en Ligue 1 la saison dernière. Son temps de jeu pourrait fondre davantage cette saison, avec l’arrivée de Nicolas Pépé d’Arsenal. Et aussi la probable signature de Sofiane Diop de l’AS Monaco à l’ OGC Nice.

OGC Nice Mercato : Nicolas Pépé justifie sa signature au Gym

Pour revenir à Nicolas Pépé, il a été présenté en conférence de presse, ce vendredi, soit un jour après sa signature officielle au Gym. À cette occasion, il a justifié son prêt à Nice. Il avoue être revenu en Ligue 1 pour se relancer, et a choisi le club azuréen, « pour son projet sportif ambitieux, avec de jeunes joueurs ». « Je ne vois pas ça comme un retour en arrière. C'est aussi pour reprendre du plaisir, ici, en France, avec la confiance du coach et du président. Lucien Favre a cette réputation de proposer un beau football, ce qui me correspond. Cela pesé dans mon choix », a expliqué l’ancien attaquant du LOSC.