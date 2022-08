RC Lens-Stade Rennais : Les compos, du changement au SRFC !

Publié par Anthony le 26 août 2022 à 16:36





RC Lens-Stade Rennais : C'est l'une des grosses affiches du week-end, le SRFC se déplace sur la pelouse du RCL. Voici les compos probables.

RC Lens-Stade Rennais : De nombreux absents du côté du SRFC

Que cela soit pour des blessures ou des suspensions, Bruno Genesio va devoir composer son effectif avec beaucoup d'absents. Si la défense pourrait rester la même que face à l'AC Ajaccio (2-1), une nouvelle attaque pourrait être mise en place. En effet, le coach du SRFC a confirmé en conférence de presse qu'Arnaud Kalimuendo ne ferait pas partie du déplacement suite à sa blessure à la cuisse, laissant place à Jérémy Doku, toujours en 4-4-2, le schéma préférentiel de Bruno Genesio depuis le début de saison. Une blessure qui fait les affaires d'un autre joueur puisque Serhou Guirassy pourrait faire partie du voyage. " Serhou n’a jamais été exclu du groupe, il est un peu entre les deux. Lorsque j’ai la possibilité de l’intégrer, je l’intègre ; lorsqu’il y a trop d’attaquants, il n’est pas là ", a déclaré l'entraîneur du Stade Rennais.

Le poste de gardien de but fait aussi parler. Suite à sa blessure au genou, Steve Mandanda n'avait pas pris part au match face à Ajaccio, laissant place à Dogan Alemdar. Mais face à l'exclusion de Romain Salin pour contestation, Elias Damergy devrait être nommé gardien remplaçant si l'ancien portier Marseillais est toujours blessé. Alfred Gomis, lui, sera de nouveau mis de côte. " Je ne pense pas que ce soit la bonne solution, ni pour lui, ni pour nous. Il faut être logique avec les décisions qui ont été prises, peu importe ce qu’on peut en penser. " Le milieu de terrain pourrait aussi rester inchangé face au troisième du championnat. Lovro Majer, toujours blessé au nez, ne sera pas dans l'effectif.

RC Lens-Stade Rennais : Le RCL, une équipe en forme

Impressionnant lors du dernier match au Stade Louis-II face à l'AS Monaco (1-4), le RC Lens se classe en troisième position du championnat avec les honneurs. Les Sang et Or ont recruté très tôt dans ce mercato afin d'entamer au mieux la préparation et créer le plus vite possible des automatismes. Des choix payants puisque le club est l'un des plus redoutés dans ce début de saison. Le RCL ne devrait pas connaître beaucoup de changement dans l'effectif. Adam Buska, Wuilker Farinez et Steven Fortes sont toujours blessés et ne prendront pas part au match.

Compo probable du Stade Rennais :

Gardien : D. Alemdar

Défenseurs : H. Traoré, L. Badé, A. Theate, A. Truffert

Millieux de terrain : B. Bourigeaud, F. Tait, B. Santamaria, M. Terrier

Attaquants : J. Doku, G. Laborde

Compo probable du RC Lens :

Gardien : B. Samba

Défenseurs : F. Medina, K. Danso, J. Gradit

Milieux de terrain : D. Machado, S. Fofana, S. Abdul Samed, P. Frankowski, D. Costa

Attaquants : L. Openda, F. Sotoca